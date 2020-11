Vidéo : Les différents types de cyclistes sur la route Posté par LeFreund

Les différents types de cyclistes que l'on peut voir sur la route.



Vidéo (42s) : Les différents types de cyclistes





Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 53 Karma: 99 Re: Les différents types de cyclistes sur la route Re: Les différents types de cyclistes sur la route 6 Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais il dit que c'est la faute du motard. Grobreaker Je m'installe Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 386 Karma: 250 Re: Les différents types de cyclistes sur la route Re: Les différents types de cyclistes sur la route 1 Pour la dernière phrase:



-You need to move over when someone is passing you, you almost hit me!

-You need to move over when someone is passing you, you almost hit me!

-En gros, tu dois bouger quand quelqu'un te double, t'a failli me rentrer dedans! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1877 Karma: 3395 Re: Les différents types de cyclistes sur la route Re: Les différents types de cyclistes sur la route 4 Que ce soit dans la rue, à pied ou sur un vélo "The Music Guy" mérite des tartes. Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 315 Karma: 399 Re: Les différents types de cyclistes sur la route Re: Les différents types de cyclistes sur la route 0 Pour ceux qui ne comprennent pas le Motard c'est la faute de l'Anglais zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1130 Karma: 1296 Re: Les différents types de cyclistes sur la route Re: Les différents types de cyclistes sur la route 0 Y a vraiment des low qi qu'ont besoin de traduction pour ces quelques mots ? erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2533 Karma: 1797 En ligne ! Re: Les différents types de cyclistes sur la route Re: Les différents types de cyclistes sur la route 0 super vidéo qui m'a bien fait marrer et que je partage à mes potes cyclistes...



affreux de me dire que je suis plus souvent un show off et un little kid en low gear qu'un elite... ^^



@zeubb

t'es sérieux ? je t'ai connu plus pertinent asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 870 Karma: 371 Re: Les différents types de cyclistes sur la route Re: Les différents types de cyclistes sur la route 0

@zeubb

@zeubb

Y a vraiment des low qi qu'ont besoin de traduction pour ces quelques mots ? Citation :Il y a vraiment des frustrés de la vie qui ont besoin d'enfoncer les autres, même s'ils n'ont rien demandé, pour exister ?