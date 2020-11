Vidéo : Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un bain à ultrasons Posté par Koreus

Cette bague est moins propre qu'elle en a l'air.



Vidéo (35s) : Nettoyage à ultrasons d'une bague





corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1264 Karma: 3070 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 6

@Koreus

Tu pourrais corriger ce bug stp ? Ça arrive régulièrement. Quand je clique sur le bouton des commentaires en dessous de la vidéo, j'obtiens ceci :Tu pourrais corriger ce bug stp ? Ça arrive régulièrement.







@Koreus

Tu pourrais corriger ce bug stp ? Ça arrive régulièrement. Quand je clique sur le bouton des commentaires en dessous de la vidéo, j'obtiens ceci :Tu pourrais corriger ce bug stp ? Ça arrive régulièrement.

19 commentaires Auteur Conversation lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1549 Karma: 2903 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 0 Le solvant utilisé y est pour beaucoup voir plus que les ultrasons. Mais quand même bien pratique ces bac à ultrasons. Il m'en faudrais un pour nétoyer mon aérographe tien... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1264 Karma: 3070 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 6







@Koreus

Tu pourrais corriger ce bug stp ? Ça arrive régulièrement. Quand je clique sur le bouton des commentaires en dessous de la vidéo, j'obtiens ceci :Tu pourrais corriger ce bug stp ? Ça arrive régulièrement. -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1904 Karma: 569 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 2 une vidéo satisfaisante où il plonge une bague en diamant, d'apparence propre



Du diamant qui ressemble plus à du bronze poussiéreux c'est une apparence propre ?! Citation :Du diamant qui ressemble plus à du bronze poussiéreux c'est une apparence propre ?! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2768 Karma: 8777 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 3 Era and the chipmunks billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1012 Karma: 1399 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 3 corent2 Ce bug est aussi vieux que le site ! Ce bug est aussi vieux que le site ! billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1012 Karma: 1399 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 2 PIRE REMIX DE CHANSON EVER SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 343 Karma: 632 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 2 @billyboy45 juste au cas ou tu as une fonction pour éditer ton commentaire RHAAALOVELY Je viens d'arriver Inscrit le: 15/11/2020 Envois: 24 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 0 ben on voit bien que la bague au début est tout de même carrément dégueu , non ?!

lol Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 397 Karma: 533 En ligne ! Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 3 La musique aussi elle est un peu sale. Un petit bain ne lui ferait pas de mal. voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 488 Karma: 336 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 0 Pas de chance , ça marche pas pour tous les calculs rénaux ...conséquence , passage obligé par le petit tuyau .... Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 31299 Karma: 9579 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 2

@SoreN

@billyboy45 juste au cas ou tu as une fonction pour éditer ton commentaire



Et pourtant, cette option est aussi vieille que le site. Citation :Et pourtant, cette option est aussi vieille que le site. mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2315 Karma: 1626 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 1 Sans la musique c'est pas mal Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 40 Karma: 72 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 1 La musique de la vidéo est là pour éviter d'entendre les ultra-sons ?

J'ai tendance à dire que ce n'était pas nécessaire ... non vraiment ... Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 8172 Karma: 7158 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 1

@Wiliwilliam

Citation :

@SoreN

@billyboy45 juste au cas ou tu as une fonction pour éditer ton commentaire



Et pourtant, cette option est aussi vieille que le site.



Vous navigateur est trop vieux



Citation : Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 175 Karma: 245 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 1 Mais c'est la bague du Hardy! Tu l'as piqué au château! Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 996 Karma: 1269 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 1 Faudrait passer celui qui a composé ce mix dans le bac à ultrasons également Tartothon Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2016 Envois: 28 Karma: 95 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 0 Une friteuse remplie de powerade , on me la fait pas à moi :^() Yenship Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2018 Envois: 9 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 0 A voir toute la crasse sur cette bague, je me dis que certain cuisinier font comme même leur tambouilles sans enlever leur alliances, à méditer... Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2465 Karma: 1196 Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... Re: Nettoyer une bague en diamant en la plongeant dans un... 0 3une vidéo satisfaisante où il plonge une bague en diamant, d'apparence propre"



