Vidéo : « Derrière la porte », un court-métrage sur les violences conjugales

À l’approche des fêtes de fin d’année, un groupe d'amis passe le week-end dans une maison à la campagne. Parmi eux, Lukas, jeune chanteur populaire, venu accompagné de Chloé, sa petite amie non officielle, qui va vite susciter la curiosité des autres. La soirée est festive, mais au petit matin, la joie des retrouvailles amicales va rapidement basculer. La nuit porte son lot de secrets.







Vidéo (20mn46s) : Derrière la porte (Court-métrage)





Sinon sur le sujet: Court-métrage pas assez court.



@Schau Sujet totalement hors-sujet...

Perso, j'ai trouvé qu'il a très bien retranscrit l'ambiance entre pote en soirée.

Et aussi le malaise qui plane suite à cela.

Le fait de ne pas trop savoir comment réagir.

Sachant qu'il y a plusieurs détails dans la vidéo qui permet de mieux comprendre ce court métrage.

Perso, j'aime bien ce que fait Pestel en général et je n'ai pas été déçus pour ce court métrage.



Et aussi le malaise qui plane suite à cela.



Le fait de ne pas trop savoir comment réagir.



Sachant qu'il y a plusieurs détails dans la vidéo qui permet de mieux comprendre ce court métrage.



Titre de l'article Koreus: «un court-métrage sur les violences conjugales»

Nombre de fois qu'on retrouve "violences conjugales" dans l'article du Monde: 7 fois.

Ca n'a donc pas l'air hors-sujet.

Titre de l'article Koreus: «un court-métrage sur les violences conjugales»

Nombre de fois qu'on retrouve "violences conjugales" dans l'article du Monde: 7 fois.



Oui, court métrage très réaliste. J'ai vécu une situation très similaire avec une voisine dans mon ancien appart.

Et moi j'ai pas appelé les flics, je suis allée au commissariat. C'est un discours très proche de l'appel dans ce court-métrage que m'a sortie une femme là bas.

Glaçant.

Et moi j'ai pas appelé les flics, je suis allée au commissariat. C'est un discours très proche de l'appel dans ce court-métrage que m'a sortie une femme là bas.

Ce court métrage illustre bien la difficulté du sujet. Entre la victime qui minimise, les gens autour qui sont gênés ou rationalisent plutôt que de penser au pire (oh ils sont en train de baiser, les coquins), les institutions pas toujours formées à ce problème, etc.

Dans un autre style (même si les conjoints violents ne sont pas tous pervers narcissiques).

Docteur Suture 50 : les pervers narcissiques







Dans un autre style (même si les conjoints violents ne sont pas tous pervers narcissiques).



Wahou, bravo ça marche.

Tout à fait mon ressentis.

Les acteurs sont bon ça aide.



Les acteurs sont bon ça aide. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 872 Karma: 373 Re: « Derrière la porte », un court-métrage sur les viole... Re: « Derrière la porte », un court-métrage sur les viole... 0

@Schau

@Supernaz

Titre de l'article Koreus: «un court-métrage sur les violences conjugales»

Nombre de fois qu'on retrouve "violences conjugales" dans l'article du Monde: 7 fois.



Ca n'a donc pas l'air hors-sujet.

Comme Supernaz, je ne vois pas bien le rapport entre le court métrage et l'article en question.





Le court métrage met en scène la manière dont ces violences conjugales peuvent être difficiles à détecter et à gérer. Je ne vois rien de tel dans l'article du monde, qui est là pour dire qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes (même si c'est la grande majorité).



Comme Supernaz, je ne vois pas bien le rapport entre le court métrage et l'article en question.

Le court métrage met en scène la manière dont ces violences conjugales peuvent être difficiles à détecter et à gérer. Je ne vois rien de tel dans l'article du monde, qui est là pour dire qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes (même si c'est la grande majorité).

Est-ce que le court métrage a dit que ça ne s'appliquait qu'aux femmes ? Est-ce qu'un commentaires a dit ça ? Quel est l'utilité d'agiter un grand drapeau « Hé regardez tous il y a aussi des hommes » ? Des fois que quelqu'un soit assez bête pour penser qu'une femme est capable de frapper et que quand elle fait caca il n'y a pas des arc-en-ciel qui sortent ?