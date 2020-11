Vidéo : Une impressionnante démonstration de nunchaku Posté par Koreus

Un homme fait une impressionnante démonstration de nunchaku.



Vidéo (21s) : Un maître du nunchaku





Sur le même sujet :

Vidéo : Bruce Lee se bat avec son nunchaku-sabre laser Vidéo : Un ours fait du nunchaku Vidéo : Mini Bruce Lee Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 169 Karma: 177 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 13 LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3625 Karma: 9174 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 7



Afro Ninja Ça change un peu de ça :

16 commentaires Auteur Conversation Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 169 Karma: 177 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 13 nwr95 Je m'installe Inscrit le: 10/3/2013 Envois: 347 Karma: 452 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 je m'attendais a un fail mais pour le coup non, il est juste ultra chaud , c'est impressionnant la vitesse ET la puissance du truc quoi LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3625 Karma: 9174 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 7



Afro Ninja Ça change un peu de ça : KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 92 Karma: 807 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 On a du sushi à se faire. MrGii Je suis accro Inscrit le: 18/4/2012 Envois: 554 Karma: 252 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 Saké ment rapide.... Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 63 Karma: 324 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 @LeFreund J'allais poster la même. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant perso. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1637 Karma: 1016 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 @MrGii C'est un chinois et pas un japonais. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2385 Karma: 5442 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 5 Vous navigateur est trop vieux Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 997 Karma: 1275 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 4 Vous navigateur est trop vieux



VDD plus rapide VDD plus rapide dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2385 Karma: 5442 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 Calvinator Mike319 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/12/2017 Envois: 38 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 1 @Angeus Il existe 2 types de saké: le chinois obtenu par distillation qui titre entre 50° et 54°

et le saké japonais obtenu par fermentation et qui titre entre 13° et 20° Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1637 Karma: 1016 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 @Mike319 Je ne savais pas, merci. FanadeReusKo Je m'installe Inscrit le: 24/11/2016 Envois: 314 Karma: 237 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 1 KingRarium @Mike319 @Angeus









OSS 117 - C'est lesquels les chinois qui étaient alliés au nazis [...] Les Japonais? OSS 117 - C'est lesquels les chinois qui étaient alliés au nazis [...] Les Japonais? hamsterfromhell Je m'installe Inscrit le: 30/12/2013 Envois: 250 Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 1 il n'arrivera jamais a la cheville du seul et unique maitre





Afro Ninja nunchuk fail Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 562 Karma: 202 En ligne ! Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 Mike319 Il y a aussi "le truc du grand père" que tu noie dans l'eau pour pas terminer aveugle Il y a aussi "le truc du grand père" que tu noie dans l'eau pour pas terminer aveugle MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1231 Karma: 2049 En ligne ! Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku Re: Une impressionnante démonstration de nunchaku 0 Vachement impressionnant ouais ! Et encore, on n'a pas vu l'état des mouches qui ont eu les couilles en moins. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.