Vidéo : Des cercles immobiles donnent l'impression de bouger Posté par Koreus

Dans cette illusion d'optique, des cercles immobiles donnent l'impression de bouger.



Vidéo (19s) : Des cercles immobiles qui bougent (Illusion d'optique)





Sur le même sujet :

Vidéo : Illusion à deux axes Vidéo : Illusion d’optique avec des meubles Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3628 Karma: 9193 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 8



J'ai mis mes doigts sur l'écran pour masquer les flèches et désolé mais les cercles bouges... ou alors j'ai pas compris C'est sorcellerie!J'ai mis mes doigts sur l'écran pour masquer les flèches et désolé mais les cercles bouges... ou alors j'ai pas compris

15 commentaires Auteur Conversation Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 623 Karma: 1128 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 2

Ahhhhhhhh mon cerveau Ahhhhhhhh mon cerveau roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1079 Karma: 3050 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 1 Technique du curseur de la souris pour voir si ça bouge x)

Mais si vous vous demandez, les cercles ne sont pas identiques dans tous ces "mouvements". C'est ce qui semble être des "aberrations" de couleurs sur les disques (fines zones bleues ou jaunes) qui sont disposées différemment et qui font en fait l'illusion du mouvement :p LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3628 Karma: 9193 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 8



J'ai mis mes doigts sur l'écran pour masquer les flèches et désolé mais les cercles bouges... ou alors j'ai pas compris C'est sorcellerie!J'ai mis mes doigts sur l'écran pour masquer les flèches et désolé mais les cercles bouges... ou alors j'ai pas compris Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1407 Karma: 1736 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 2 Afficher le spoil Vous navigateur est trop vieux (caché pour éviter des soucis aux épileptiques) bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 61 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 2 LeFreund J'avais encore un doute avec mes doigts, j'ai mis une feuille J'avais encore un doute avec mes doigts, j'ai mis une feuille Butters_ Je m'installe Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 358 Karma: 718 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 3

Mouais il va falloir m'expliquer ça alors ...

https://twitter.com/i/status/1331675223846862848



@bipbip @LeFreund ↑↑↑ "La flèche à l'intérieur du cercle trompe notre cerveau"Mouais il va falloir m'expliquer ça alors ...↑↑↑ Kleyth Je suis accro Inscrit le: 11/10/2012 Envois: 510 Karma: 168 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 3 C'est moi ou ça revient de plus en plus souvent le bug de lien vers les commentaires sous la vidéo ? gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2955 Karma: 2458 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 1 @Kleyth c'est une illusion au clic





Blague à part. Notre cerveau est cablé pour percevoir des mouvements, là où la définition - ou l'éloignement - de l'objet ne permet pas de différencier 2 positions quasi indifférenciables si on compare pixel par pixel.

Cette illusion appuie précisément sur les boutons qui dans la nature nous améliorent notre perception. FanadeReusKo Je m'installe Inscrit le: 24/11/2016 Envois: 315 Karma: 240 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 1



C'est rien à côté de ça :







Des cercles immobiles avec la couleur qui bouge ?C'est rien à côté de ça : DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 55 Karma: 210 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 2

@LeFreund

C'est sorcellerie!



J'ai mis mes doigts sur l'écran pour masquer les flèches et désolé mais les cercles bouges... ou alors j'ai pas compris



Non, t'as raison, c'est la description qui raconte n'imp. Les flèches n'ont rien à voir avec l'illusion, elle marche très bien sans. Citation :Non, t'as raison, c'est la description qui raconte n'imp. Les flèches n'ont rien à voir avec l'illusion, elle marche très bien sans. Tarasbulba Je m'installe Inscrit le: 22/1/2018 Envois: 166 Karma: 186 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 1 @LeFreund La même Oo Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 935 Karma: 1289 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 0 Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21251 Karma: 17502 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 0 Koreus la flèche n'y est pour rien. Ce sont les lignes de couleurs ajoutées sur les bords des cercles qui créent cet effet. Voici la même animation sans ces lignes :



la flèche n'y est pour rien. Ce sont les lignes de couleurs ajoutées sur les bords des cercles qui créent cet effet. Voici la même animation sans ces lignes : Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 107 Karma: 227 Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... Re: Des cercles immobiles donnent l'impression de bo... 0 Une fous je voyais mon radio réveil monter, monter et remonter sans jamais descendre. Puis j'ai vomi dans mon lit.

Une caisse mémorable. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.