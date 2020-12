Vidéo : Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Posté par Koreus

Comment créer une chanson dans le style du groupe AC/DC en 30 secondes.



Vidéo () : Créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes





Auteur Conversation Smadgib Je suis accro Inscrit le: 25/3/2018 Envois: 1460 Karma: 1841 En ligne ! Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 1 Musicalement, j'adore. Surtout les paroles! Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1490 Karma: 1072 Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 0 Un peu comme 99% de la musique grand public ugrall Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2019 Envois: 8 Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 2 Moi_le_pape Je m'installe Inscrit le: 8/1/2015 Envois: 226 Karma: 348 Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 0



Si c'était si simple, fallait simplement le faire à leur place il y a des dizaine d'années...



Mais ça rage sec en tout cas. Copier a toujours été plus simple que de créer.Si c'était si simple, fallait simplement le faire à leur place il y a des dizaine d'années...Mais ça rage sec en tout cas. Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 1 Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 0 .

Et puis...où est le solo de guitare d'1min30 à se péter les doigts?



Bisous les enfants 30s qui arrivent 40 ans trop tard les mecsEt puis...où est le solo de guitare d'1min30 à se péter les doigts?Bisous les enfants dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1561 Karma: 6307 En ligne ! Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 2 Comment devenir Einstein en 3sec :



E = mc²



Voilà j'arrive au même résultat que lui Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9294 Karma: 6426 En ligne ! Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 0



Je recycle ^^ Dog on the road erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2535 Karma: 1800 En ligne ! Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 0 @dylsexique



best comment Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3716 Karma: 15328 Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 0 Ça marche pas avec celle-là :





AC/DC vs Jean Pierre Francois (Je Te Survivrai) SLIVERSKI Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 369 Karma: 1255 Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes Re: Comment créer une chanson d'AC/DC en 30 secondes 0 Moi je sais faire du David Guetta en 10 secondes avec le timer de mon four et un bon sample 70's !