Vidéo : Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Posté par Koreus

Un sketch avec une femme qui doit vérifier sur un site internet qu'elle n'est pas un robot. Une situation qu'on a tous vécue.



Vidéo (1mn25s) : Je vérifie que vous n'êtes pas un robot





Krobot Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 0 Karma: 253 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 10 Je ne suis pas un robot

13 commentaires Auteur Conversation dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 349 Karma: 1056 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 4 Très bon, amateur et du coup pas surjoué faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 161 Karma: 342 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 4 Comme quoi, on est pas obligé de se ridiculiser ou faire du mal aux gens pour faire une vidéo sympa. Krobot Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 0 Karma: 253 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 10 Je ne suis pas un robot kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1883 Karma: 3446 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 0

@Krobot

Je ne suis pas un robot



C'est FAUX !



Prouve le !



Citation :C'est FAUX !Prouve le ! Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 18 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 2 Simple et efficace ^^ billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1016 Karma: 1453 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 1

@dacaid

Très bon, amateur et du coup pas surjoué :D



J'aime aussi les vidéos amateures pas trop surjouées sur certains sites Citation :J'aime aussi les vidéos amateures pas trop surjouées sur certains sites Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9313 Karma: 6442 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 0

@Krobot

Je ne suis pas un robot

Je l'ai toujours su ! Citation :Je l'ai toujours su ! Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 18 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 0 @billyboy45



Il va falloir être plus explicite alors, car çà pourrait potentiellement m'intéresser:p Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 630 Karma: 1095 En ligne ! Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 0 Très drôle, assez vrai.



Pas plus tard qu'hier, pour contacter le service client, il fallait remplir toutes les cases d'un formulaire à la main...

Sauf qu'un formulaire nom, prénom, etc. sont généralement préremplies par le navigateur ... Du coup, impossible d'être autorisé par le captcha en fin de page, et besoin de faire une recherche sur google que toutes les cases doivent être remplies à la main.



Inutile de préciser que du coup, après y avoir passé 30minutes, on se met à écrire absolument n'importe quoi pour réussir à avoir un truc qui marche. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 427 Karma: 2753 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 2 Oh bigre, ça ressemble à ma journée d'hier...



<mavie>

J'entre mon login/mdp, le site me dit d'entrer le code de vérif envoyé par SMS.

Pas de SMS, je retente.

Toujours rien, je reboot mon téléphone et je retente.

Toujours rien, je test avec un autre téléphone pour vérifier que mon téléphone reçoit bien les SMS.

Je contact le support du site, qui me dit qu'ils ont vérifié les logs, les SMS ont bien été envoyés.

Il me disent de vérifier que mon tel a toujours de la place libre, de vérifier les blocages de numéro sur mon tél et d'appeler mon opérateur qui a peut être mis un blocage sans me le dire.

Je fais toutes les vérifications, y'avait rien de bloqué.

Le support du site me dit d'attendre 30min, c'est peut-être dû à une congestion.

J'attends 31min, je retente... toujours rien.

Je pars manger. Au milieu du repas, un SMS arrive, c'est le code !

Je cours à mon ordi, j'entre le code... session expirée, évidemment.

Je retente direct, cette fois le SMS est bien reçu, c'est la victoire ?

Eh non :"vous vous connectez depuis un PC jamais utilisé, veuillez cliquer sur le lien de validation envoyé par mail."



Bon, après ça a marché.... mais bordel, la prochaine fois je ne serai pas étonné de voir un monsieur dans la rue en possession du code.

</mavie> ScreamuS Je m'installe Inscrit le: 28/5/2008 Envois: 109 Karma: 290 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 0

Kraftwerk - The Robots HQ Audio gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 265 Karma: 263 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 0 excellent très bien fait.



Et tout ça pour accéder à un compte qui contient que des informations non sensibles (perso j'enregistre jamais mes moyens de paiement). Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 981 Karma: 236 Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot Re: Quand tu dois confirmer que tu n'es pas un robot 0 Purée, le feu tricolore planqué derrière le bâtiment, c'est tellement ça....