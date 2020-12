Vidéo : La chanson « Billie Jean » a capella version alimentaire Posté par espalemit

Une reprise a capella de la chanson « Billie Jean » en version alimentaire.



Vidéo (1mn43s) : « Billie Jean » a capella version alimentaire





Auteur Conversation Oryptes Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2016 Envois: 32 Karma: 99 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0

Bon l'introduction était dispensable, mais qu'importe, c'est pas prise de chou, original, plutôt marrant et plutôt bien fait !

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1883 Karma: 3446 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0



Y'a rien à redire sur un truc comme ça.



Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 998 Karma: 1282 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 4 Et c'est quoi l'intéret qu'elle soit un semblant dénudée pour la chanson ?

Edit : ok elle porte une robe, bien subtil lol



LeCromwell Je masterise ! Inscrit le: 23/5/2009 Envois: 4576 Karma: 5012 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 2 @Calvinator

Elle a une casquette



pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6538 Karma: 1953 En ligne ! Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0 J'en peux plus de cette année 2020.. Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 98 Karma: 81 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0 Pourquoi la madame elle est toute nue? Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 37 Karma: 181 En ligne ! Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0

Bravo Inutile donc merveilleuxBravo Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 22 Karma: 124 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 1

Hymne national soviétique sous-titré en français Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 375 Karma: 1287 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0 Œufs maïs zinc ! (Amazing version capilotractée...) Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4256 Karma: 6558 En ligne ! Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0 Au "salut mes amis" j ai compris que j etais pas son ami. J ai du arreter.

Edit. Okay j ai regarde et c est plutot sympa. M etonnerais pas qu il soient approche par une agencde de pub

WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2771 Karma: 8782 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 1 . Ils m'ont eu à « friiiiiiiiite » Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9313 Karma: 6442 Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... Re: La chanson « Billie Jean » a capella version alimenta... 0 Encore !