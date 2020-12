Vidéo : Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Posté par Avaruus

Deux filles font de la balançoire. Un pitchoun choisit évidemment ce moment pour passer au milieu d'elles. La musique apporte un petit quelque chose de dramatique, vous ne trouvez pas ?



Vidéo (1mn) : Instant dramatique sous une balançoire





Vidéo : Enfant vs Mitrailleuse Nerf Vidéo : Bateau suspendu à un pont (Nouvelle-Zélande) Vidéo : Oh noooo !!! Source : Forum

Top commentaires Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 945 Karma: 554 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 5 Ah mais non, j'y ai cru moi au premier passage réussi!

20 commentaires Auteur Conversation Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 945 Karma: 554 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 5 Ah mais non, j'y ai cru moi au premier passage réussi! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1863 Karma: 3013 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Un cours magistral de scénario de film en 1 mn Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 382 Karma: 1305 En ligne ! Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Magnifique, il ne manque que les commentaires de Nelson Monfort !

"Alors que le candidat Ougandais fait une tentative de Demi-flip arrière piqué sur une relance de sa partenaire" Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 117 Karma: 123 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 1

Heureusement qu'il y a eu ce deuxième passage (je ne suis pas un monstre, j'espère qu'il va bien !) Haha au premier passage j'étais vraiment partagé entre la satisfaction du gamin en sécurité et la déception de ne pas avoir vu l'effet du contact.Heureusement qu'il y a eu ce deuxième passage(je ne suis pas un monstre, j'espère qu'il va bien !) Telemnor Je m'installe Inscrit le: 28/3/2011 Envois: 218 Karma: 291 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 3 C'est quand même vraiment con un gamin. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5334 Karma: 5036 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 1 En France, la même vidéo mais avec la vraie chanson.



Barbara Moi je me balance bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1057 Karma: 443 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 2 De toute évidence je n'ai pas de coeur..

J'ai ri, mais j'ai ri! Et pire: j'ai attendu avec impatience LE moment.. et j'ai encore plus ri.. XD LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3306 Karma: 859 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Sublime, que d'émotions ! alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 209 Karma: 163 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 1 wouah la première esquive est splendide



la tête de celle de gauche aussi :') Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12544 Karma: 4420 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0



2/ Et l'autre qui regarde sans bouger… 1/ Il n'est pas possible ce môme.2/ Et l'autre qui regarde sans bouger… PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 510 Karma: 413 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 1 Grandiose, on y croit.

J'imagine la scène avec son ange gardien.

1er passage avant : Allez hop, je sauve le môme !

1er passage après : Allez hop, je sauve le môme !

2e passage avant : Hého, merde ! Heouaismaggle Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2018 Envois: 59 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Elle date cette vidéo. hamster1er Je m'installe Inscrit le: 12/3/2012 Envois: 281 Karma: 167 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 L'effet du déconfinement puis du reconfinement sur mon corps Jiovani Dalmatiens Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 101 Karma: 84 En ligne ! Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 trop long, et pas drole AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 294 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Telemnor Citation : C'est quand même vraiment con un gamin.

Et ça dure après ! Citation :Et ça dure après ! erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2537 Karma: 1803 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Telemnor



Citation : C'est quand même vraiment con un gamin.



les deux filles sont encore plus connes

tu viens de frôler le petit, il est encore dans la zone de danger, tu plaques immédiatement les pieds au sol et tu retiens...



alors qu'elle l'a dégommé, aucune retenue, pas une fois un freinage



et l'autre cruche en mode "omagade"





autant je comprends sur des accidents de voiture ou autres, on n'est pas là pour juger, des fois tu restes pétrifié... autant sur une balançoire, pour avoir vécu 100 fois la situation avec mes mômes, jamais tu restes sans réaction, tu sais que ça va dégommer à un moment donné Citation :les deux filles sont encore plus connestu viens de frôler le petit, il est encore dans la zone de danger, tu plaques immédiatement les pieds au sol et tu retiens...alors qu'elle l'a dégommé, aucune retenue, pas une fois un freinageet l'autre cruche en mode "omagade"autant je comprends sur des accidents de voiture ou autres, on n'est pas là pour juger, des fois tu restes pétrifié... autant sur une balançoire, pour avoir vécu 100 fois la situation avec mes mômes, jamais tu restes sans réaction, tu sais que ça va dégommer à un moment donné gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 57 Karma: 59 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 ya tout; la lumière, l'angle, le scénario, la musique, la lenteur dans une minute. parfait ! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2332 Karma: 2998 En ligne ! Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 La vache l'ascenseur émotionnelle "oui oui oui il vas ce la prendre!!! au nonnn il est passé...et demie tour ouiii cette foi il vas volé !!! Youpi !!!" Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 802 Karma: 902 En ligne ! Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Bravissimo ! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1832 Karma: 2879 Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire Re: Un moment dramatique avec un enfant sous une balançoire 0 Bonsoir, expert en fake depuis 1978.

C'est impossible de faire de la balançoire aussi lentement.

Voilà voilà. Haut