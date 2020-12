Vidéo : La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l'émission « L'amour est dans le pré » Posté par Skwatek

Jean-Claude, un céréalier participant à l'émission « L'amour est dans le pré » sur M6, chute au bord d'un jacuzzi en étant complétement nu.







Vidéo () : Chute de Jean-Claude dans « L'amour est dans le pré »





Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3719 Karma: 15348 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 10 Ils ont pris un coup de vieux Jean-Édouard et Loanna.

12 commentaires Auteur Conversation logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 907 Karma: 871 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0 classe pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6539 Karma: 1959 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 3 Grosse ambiance... rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 530 Karma: 456 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0

Le fringant chevalier et la pure jeune fille.

Et ce jacuzzi XXL, on dirait un lac de montagne sous les étoiles.

La poésie est absolue.



D'ailleurs voila la suite

https://www.koreus.com/video/pet-foireux.html Aaah qu'ils sont beaux.Le fringant chevalier et la pure jeune fille.Et ce jacuzzi XXL, on dirait un lac de montagne sous les étoiles.La poésie est absolue.D'ailleurs voila la suite Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 377 Karma: 1289 En ligne ! Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0

-->C'est la vue...

(Et le mec vient de Loches, même pas une blague des grosses têtes...) Quelle est la différence entre la terrasse d'un chalet et Jean-Claude dans un jacuzzi ?-->C'est la vue...(Et le mec vient de Loches, même pas une blague des grosses têtes...) Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3719 Karma: 15348 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 10 Ils ont pris un coup de vieux Jean-Édouard et Loanna. AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 289 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 1 Voilà qui devrait rassurer tous les maladroits en amour... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 673 Karma: 2204 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0 Un bisou sur le nez ?



Wakkai Je suis accro Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 804 Karma: 1647 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2772 Karma: 8782 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0 N'empêche, vu son âge, il a chu avec classe je trouve. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4258 Karma: 6558 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0 @Barbatos tu fais chier...vraiment tu fais chier. Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 265 Karma: 107 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 0 @Barbatos et du coup, ceux qui ont la réf aussi! eldran64 Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2014 Envois: 53 Karma: 81 Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... Re: La chute de Jean-Claude, complétement nu, dans l&apos... 1 Je vais faire mon chiant mais je ne kiffe que moyennement ces émissions voyeuristes.

Après tant mieux si ca aide JC à trouver l'amour.



Sinon je donne un magnifique 10/10 pour la chute et pour le mode balek.