Vidéo : « Les dinosaures, la vraie histoire », un court-métrage d'animation de l'IIM Posté par T-Shirt

Tandis que des dinosaures font leurs premiers pas sur la Lune, un astéroïde géant se dirige vers la Terre... Un court-métrage d'animation réalisé par les élèves d'un de mes amis. Vous pouvez même, si le cœur vous en dit, les aider en votant pour eux sur la page concoursanimation.arte.tv.



Vidéo (4mn22s) : Les dinosaures, la vraie histoire





C'est ouf!

Comme beaucoup de chef...ils ont souvent des grandes gueules....et des petit bras...

Si les T-Rex existaient toujours, ce serait raciste de se moquer de la taille de leurs bras.

#showerthoughts

Je dirais même plus : T-Re X D inosaurus D ilophosaurus D iplodocus.

Enfin la vérité vraie sur leur extinction.

Citation : XDDD

Je dirais même plus : T-Re X D inosaurus D ilophosaurus D iplodocus.

C'est beau, bien fait, mais dès que le T-rex entre en scène tu devines que la chute aura un rapport avec ses bras.

Excellent, on ne peut que les encourager !

Très beau et bon boulot de l'équipe !

Beau boulot mais mettre le jurassique il y a 65 millions d'années, heu...

Tu crois encore les livres d'histoires ???

Réveille-toi !!!

Tu crois encore les livres d'histoires ???

Réveille-toi !!! Citation :Tu crois encore les livres d'histoires ???Réveille-toi !!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.