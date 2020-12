Vidéo : Un amusant casque de moto avec des oreilles Posté par Koreus

Une automobiliste filme un motard qui porte un amusant casque avec deux grandes oreilles.



Vidéo (12s) : Casque de moto avec des oreilles





Sur le même sujet :

Vidéo : Jolie prise d'un motard Vidéo : Nouveau casque de chantier Vidéo : Scootériste Face de bite Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 175 Karma: 221 Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles 2

La tête baissée à l'arrêt, il l'a relève pour être sûr que les oreilles prennent le vent ^^



Un amuseur publique comme on les apprécie Il a le sens de la mise en scène !La tête baissée à l'arrêt, il l'a relève pour être sûr que les oreilles prennent le vent ^^Un amuseur publique comme on les apprécie thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 3229 Karma: 2328 En ligne ! Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles 0 C'est pas nouveau ^^



Mais j'admet qu'il a l'air pas mal celui-là. J'ai mémoire de casque vraiment farfelue quand j'allais encore à l'enduro du touquet



Au moins il est voyant, ça reste le plus important en moto. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14743 Karma: 18832 Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles 1



Vous navigateur est trop vieux Il faut faire gaffe, c'est sournois les lapins. rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 531 Karma: 455 En ligne ! Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles 0 Quoi de neuf docteur ? Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 399 Karma: 255 En ligne ! Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles Re: Un amusant casque de moto avec des oreilles 0 CrazyCow Ok mais on leur pardonne tout ; ils sont tellement mignons! Ok mais on leur pardonne tout ; ils sont tellement mignons! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.