Vidéo : Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardin (Australie) Posté par 365wanda

Dans le Queensland en Australie, un chiot se fait attaquer par un python dans le jardin de la maison.



Vidéo (1mn20s) : Un chiot se fait attaquer par un python





Sur le même sujet :

Vidéo : Chat vs Python Vidéo : Un homme retire son chiot de la gueule d'un alligator Vidéo : Un python grimpe à un arbre Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 806 Karma: 1115 Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 1 Pyhon! Jasper qu'il va bien ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2619 Karma: 4503 Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 0 J'étais là avant le "ouais mais libre à vous de choisir le chiot face à ce pauvre python qui mourra probablement de faim dans l'heure" Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 52 Karma: 207 Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 0 ouais mais libre à vous de choisir le chiot face à ce pauvre python qui mourra probablement de faim dans l'heure LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1213 Karma: 207 En ligne ! Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 1 ) Perso je me l'aurais décapité et bouffé en rondelles ! Ça a un goût de poulet ! (oui je parle bien du python, pas du chiot bobot71 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2015 Envois: 2 Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 2 A l'arrière-plan on voit très nettement le remplaçant du radiotéléscope d'Arecibo. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9341 Karma: 6465 En ligne ! Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 0 C'est pour ça que je vis pas en Australie en fait, à cause du python. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 669 Karma: 812 En ligne ! Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 0

@bobot71

A l'arrière-plan on voit très nettement le remplaçant du radiotéléscope d'Arecibo.



En fait il existe déjà ^^ D'ailleurs, personne n'en a parlé suite à la fin d'Arecibo.. FAST, en Chine.









Et pauvre toutou Citation :En fait il existe déjà ^^ D'ailleurs, personne n'en a parlé suite à la fin d'Arecibo.. FAST, en Chine.Et pauvre toutou Zaraw Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2010 Envois: 55 En ligne ! Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... Re: Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardi... 0

@Baba-Yaga

C'est pour ça que je vis pas en Australie en fait, à cause du python.

Crois moi, en Australie, le Python serait le cadet de tes soucis. Citation :Crois moi, en Australie, le Python serait le cadet de tes soucis. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.