Vidéo : Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes Posté par Koreus

Un YouTubeur a résumé et parodié un épisode de The Mandalorian en 30 petites secondes.



Vidéo (29s) : Chaque épisode de The Mandalorian





La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 763 Karma: 3286 En ligne ! Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes 1 Le Mandalorien, c'est le genre de type dans un jeu RPG, il fait toutes les quêtes annexes sans débuter la principale. Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 50 Karma: 96 Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes 0

@La_Koukouille

Le Mandalorien, c'est le genre de type dans un jeu RPG, il fait toutes les quête annexes sans débuter la principale.



En même temps, The Mandalorian c'est une série annexe... Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 831 Karma: 1057 Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes 0 @La_Koukouille je suis une mandalorienne dans tout les rpg alors, '-' Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 46 Karma: 138 Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes 0 Bon, ça résume bien le délire hehe.

C'est pas pour faire l'avocat du diable, mais le Mandalorien est un mercenaire. Le délire de faire quelque chose pour obtenir quelque chose à chaque épisode est le principe même d'un mercenaire.

Et malgré cette tournure facile de scénario, les épisodes sont vraiment bien. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 763 Karma: 3286 En ligne ! Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes Re: Un épisode de The Mandalorian résumé en 30 secondes 0 @Geronimo75



Le Mandalorien, c'est le genre de type dans un jeu RPG, il fait toutes les quêtes annexes sans débuter la principale.



Le Mandalorien, c'est le genre de type dans un jeu RPG, il te fait la quête annexe des quêtes annexes sans débuter la principale.