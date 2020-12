Vidéo : Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de corner (Angleterre) Posté par Skwatek

Le joueur de football Jamie Vardy célèbre un but en défonçant un poteau de corner sur un tacle pas très réglementaire lors d'un match en Angleterre.







Vidéo (32s) : Célébrer un but en cassant un poteau de corner





Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 674 Karma: 2205 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 Quoi qu'on fasse maintenant, c'est insultant envers une communauté.

D'ailleurs cette barre était non binaire !!!

Sinon les moins susceptibles diront qu'il était sur la trajectoire du drapeau et qu'il a eu une remonté d'adrénaline, point barre ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3668 Karma: 9314 En ligne ! Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 3 Je représente la communauté des gens qui ont des poteaux dans le derrière, je suis offensé qu'on me défonce ainsi!

D'ailleurs cette barre était non binaire !!!



Sinon les moins susceptibles diront qu'il était sur la trajectoire du drapeau et qu'il a eu une remonté d'adrénaline, point barre ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3668 Karma: 9314 En ligne ! Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 3 Je représente la communauté des gens qui ont des poteaux dans le derrière, je suis offensé qu'on me défonce ainsi!

























Ceci est une blague, je précise vu qu'en ce moment c'est tendu comme des poteaux de corners aussi ici Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2469 Karma: 1188 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 1 "certains y voyant un acte homophobe"



MDR



Il y a énormément de joueurs de foots qui font cette célébration depuis des années, sauf que le drapeau ce plie, pas la.



MAIS BON y'a un drapeau LGBT dessus donc c'est FORCEMENT Homohpobe. Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 156 Karma: 158 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 La question à ce demander c'est plutôt : pourquoi politiser le sport ? bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1059 Karma: 448 En ligne ! Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 1 Ce qui est rassurant c'est que le cliché du footeux sans cerveau a encore beaucoup d'avenir. Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 44 Karma: 85 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 Célébration débile = tacler un poteau de corner et le casser

Sanction débile = carton rouge (du moins c'est ce qu'il aurait mérité, peu importe le drapeau) pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 327 Karma: 403 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 2 Destruction volontaire de matériel, carton rouge immédiat selon moi. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 385 Karma: 1343 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 MYRRZINN



Pour les amateurs de contrepèteries... @ Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6226 Karma: 2607 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 Pas touche aux "Dieu" du foot . dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2390 Karma: 5512 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 ou comment casser un poteau pour un but qui casse pas des briques ... Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 734 Karma: 841 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 2 J'aime pas crier à l'homophobie mais le symbole est là.



Est ce qu'on doit excuser systématiquement les footballers parce qu'ils sont limités ? Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 428 Karma: 2762 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 2

@Mytrax

La question à ce demander c'est plutôt : pourquoi politiser le sport ?

La réponse à donner est : il n'y a pas de politisation, l'homophobie n'est pas un problème politique. Citation :La réponse à donner est : il n'y a pas de politisation, l'homophobie n'est pas un problème politique. lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 174 Karma: 462 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 1

@camaronalex

Sinon les moins susceptibles diront qu'il était sur la trajectoire du drapeau et qu'il a eu une remonté d'adrénaline, point barre !



Pied barre ! je dirais même ^^ Citation :je dirais même ^^ CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14761 Karma: 18887 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0

@Spartak

J'aime pas crier à l'homophobie mais le symbole est là.



Est ce qu'on doit excuser systématiquement les footballers parce qu'ils sont limités ?



Peut-être qu'il voulait justement faire le buzz pour que le drapeau LGBT se retrouve sur la une de tous les médias. Sans ça, presque personne n'aurait vu ce drapeau Citation :Peut-être qu'il voulait justement faire le buzz pour que le drapeau LGBT se retrouve sur la une de tous les médias. Sans ça, presque personne n'aurait vu ce drapeau 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4452 Karma: 2508 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 2

@Mopimoi

Citation :

@Mytrax

La question à ce demander c'est plutôt : pourquoi politiser le sport ?

La réponse à donner est : il n'y a pas de politisation, l'homophobie n'est pas un problème politique.



Parce que ça, cette célébration c'est nécessairement homophobe ?

Ça rejoint l'autre topic sur Ellen / Elliot Page.

Un monde où chaque fait et geste est scruté, analysé pour tout vérifier, son sens direct et ses potentiels sens cachés. Je déteste ça. Je n'aime pas ce monde. C'est une chasse au sorcière et j'ai l'impression qu'on grignote la liberté petit à petit. On bascule sur les procès d'intention et les sophismes.



Là je vois une célébration de but. D'ailleurs, ce qui me surprend moi, ce n'est pas le drapeau, c'est le fait que le poteau se casse, j'aurai pensé qu'il aurait plié comme je le vois souvent en match à vrai dire. Citation :Parce que ça, cette célébration c'est nécessairement homophobe ?Ça rejoint l'autre topic sur Ellen / Elliot Page.Un monde où chaque fait et geste est scruté, analysé pour tout vérifier, son sens direct et ses potentiels sens cachés. Je déteste ça. Je n'aime pas ce monde. C'est une chasse au sorcière et j'ai l'impression qu'on grignote la liberté petit à petit. On bascule sur les procès d'intention et les sophismes.Là je vois une célébration de but. D'ailleurs, ce qui me surprend moi, ce n'est pas le drapeau, c'est le fait que le poteau se casse, j'aurai pensé qu'il aurait plié comme je le vois souvent en match à vrai dire. Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 47 Karma: 151 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0

@Keiwen

Il y a énormément de joueurs de foots qui font cette célébration depuis des années, sauf que le drapeau ce plie, pas la.



Source ?

Enfin, sérieusement, je ne suis pas un adepte du foot du tout. Du coup j'en suis curieux. Citation :Source ?Enfin, sérieusement, je ne suis pas un adepte du foot du tout. Du coup j'en suis curieux. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 345 Karma: 307 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 1

@Spartak

J'aime pas crier à l'homophobie mais le symbole est là.



Est ce qu'on doit excuser systématiquement les footballers parce qu'ils sont limités ?

Parce que voir de l'homophobie partout, c'est pas être limité aussi niveau réflexion ? Citation :Parce que voir de l'homophobie partout, c'est pas être limité aussi niveau réflexion ? 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4452 Karma: 2508 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 @Kprime



Comme @Keiwen,

J'ai déjà vu ce genre de célébration et idem, le poteau se plie ou s'arrache, mais ne casse pas. D'ailleurs, il aurait pu se faire très mal du coup. grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 127 Karma: 127 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0

@camaronalex

Quoi qu'on fasse maintenant, c'est insultant envers une communauté.

D'ailleurs cette barre était non binaire !!!



Sinon les moins susceptibles diront qu'il était sur la trajectoire du drapeau et qu'il a eu une remonté d'adrénaline, point barre !



Ok mais le mec a un cerveau, et il sait forcément ce qu'il fait. Ou alors il est vraiment très con et du coup probablement homophobe et plein d'autres saloperies que véhiculent les crétins... Citation :Ok mais le mec a un cerveau, et il sait forcément ce qu'il fait. Ou alors il est vraiment très con et du coup probablement homophobe et plein d'autres saloperies que véhiculent les crétins... Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 156 Karma: 158 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 0 @Mopimoi C'est la présence de ce drapeaux à la base qui n'a pas lieu d'être.



Puis le groupe LGBT revendique des lois, donc le drapeau est politique. grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 127 Karma: 127 Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... Re: Jamie Vardy célèbre un but en cassant un poteau de co... 1

@21210

Citation :

@Mopimoi

Citation :

@Mytrax

La question à ce demander c'est plutôt : pourquoi politiser le sport ?

La réponse à donner est : il n'y a pas de politisation, l'homophobie n'est pas un problème politique.



Parce que ça, cette célébration c'est nécessairement homophobe ?

Ça rejoint l'autre topic sur Ellen / Elliot Page.

Un monde où chaque fait et geste est scruté, analysé pour tout vérifier, son sens direct et ses potentiels sens cachés. Je déteste ça. Je n'aime pas ce monde. C'est une chasse au sorcière et j'ai l'impression qu'on grignote la liberté petit à petit. On bascule sur les procès d'intention et les sophismes.



Là je vois une célébration de but. D'ailleurs, ce qui me surprend moi, ce n'est pas le drapeau, c'est le fait que le poteau se casse, j'aurai pensé qu'il aurait plié comme je le vois souvent en match à vrai dire.



