Vidéo : Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Posté par Koreus

Un graphique polaire animé nous montre le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020.



Vidéo (2mn20s) : Nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020





Sur le même sujet :

Vidéo : L'évolution des frontières de la France Vidéo : Nombre de morts par pays durant la Première Guerre mondiale Vidéo : Le classement des 10 villes les plus peuplées au monde (1500-2018) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1884 Karma: 3461 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 6



Bon, j'attend maintenant la vidéo qui nous prouve que la terre est ronde et que la lune existe. Ce graphique est présent pour contredire ceux qui pensent que le nombre de mort n'a pas augmenté d'une année sur l'autre et que tout est normal ?Bon, j'attend maintenant la vidéo qui nous prouve que la terre est ronde et que la lune existe.

19 commentaires Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1884 Karma: 3461 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 6



Bon, j'attend maintenant la vidéo qui nous prouve que la terre est ronde et que la lune existe. Ce graphique est présent pour contredire ceux qui pensent que le nombre de mort n'a pas augmenté d'une année sur l'autre et que tout est normal ?Bon, j'attend maintenant la vidéo qui nous prouve que la terre est ronde et que la lune existe. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2541 Karma: 1807 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 1 on voit quand même que depuis 2015, le nombre de morts saisonnier a tendance à augmenter, la faute aux boomer qui commencent à arriver dans leurs mauvaises années ?



la faute aux virus galopants plus avec l'ère moderne, les avions, et l'écologie massacrée ?



impressionnant la canicule quand même





@kpouer pour me faire l'avocat du diable, les images de ce graphisme ne prouvent pas grand chose, juste un pic de mortalité quotidienne

- le visuel ne permet pas de déterminer qui ça tue, (des vieux, des jeunes)

- il "suffirait" de retarder qqes morts de vieux depuis deux ans et d'accélérer qqes morts de vieux de deux ans, pour obtenir ces courbes sans pour autant qu'il y ait une vraie grosse hausse statistique de morts sur 5 ans par exemple





c'est tout l'objet du débat en fait : est-ce que ça tue pas juste des gens qui allaient mourir dans l'année... il semblerait quand même que ça ne diminue pas fortement l'espérance de vie des français... pour le moment filleapoil Je m'installe Inscrit le: 2/11/2005 Envois: 383 Karma: 83 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0

Il ne reste plus qu'à trouver une explication…



On dirait que plusieurs des fêtes de fin d'année ont fait grimper les chiffres pour les mois suivants.Il ne reste plus qu'à trouver une explication… SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 188 Karma: 368 En ligne ! Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 C'est quoi cet énorme pic en été ? La mortalité routière ? On voit qu'en 2020, il est plus réduit. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 621 Karma: 1112 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 La canicule de 2003 elle a tellement fait mal, mais elle a servi de leçon niveau climatiseur parce que depuis c'est stable. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2541 Karma: 1807 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 1 @nakag



yep, les hôpitaux étaient clairement sous-équipés... ajoute à ça le vieillissement de la population, une bonne canicule et pouf pouf tous morts Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 21 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 Je ne m'attendais pas à une si grosse différence pour 2019-20. Mais comme l'a souligné Kpouer, il y a du cumul de différents facteurs à prendre en compte pour pouvoir interpréter correctement cette animation. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4274 Karma: 6575 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 A 2003 j ai cru que quelqu un allait dessiner une bite. Et puis rien jusqu en 2020 ou je pensais voir un nichon. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14763 Karma: 18889 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 Pourquoi il y a une augmentation des morts en janvier/fév/mars ? Augmentation des suicides à cause de l'hiver qui est triste ? Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 43057 Karma: 19212 En ligne ! Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 1 @CrazyCow : Sans doute la grippe. sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 471 Karma: 1071 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 J'ai bien l'impression qu'il y a un problème avec l'animation, sur l'année 2019. Il me semble que ce qui est en fait affiché (secteur grisé), c'est la max de mortalité entre 2001 et et 2018 inclus.



Où sont passées les données 2019 mystère... sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 471 Karma: 1071 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0

@CrazyCow

Pourquoi il y a une augmentation des morts en janvier/fév/mars ? Augmentation des suicides à cause de l'hiver qui est triste ?

Je dirais plutôt la grippe saisonnière "normale". Citation :Je dirais plutôt la grippe saisonnière "normale". GrossePatate Je suis accro Inscrit le: 14/2/2017 Envois: 897 Karma: 908 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 @CrazyCow Je pense que c'est la grippe saisonnière.



EDIT : Grillé par mon VDD PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 557 Karma: 418 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 Il y a un peu plus de monde d'une année sur deux en hiver, ça reste normal PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 512 Karma: 417 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 1 CrazyCow La simple grippe.

En fait, tant qu'on n'a pas eu de vraie grippe, on ne sait pas ce que c'est. J'ai souvent dit que j'avais des grippes en hiver... Jusqu'au jour où à 40 ans, j'ai eu LA grippe. Avant c'était juste des "états fébriles".

Ben putain, tu as beau avoir 40 ans en très bonne santé, tu dégustes pendant une semaine : douleur dans tout le corps, froid partout, fatigue intense. Ta seule envie ? Dormir (ou mourir). Et la semaine suivante, tu es crevé comme jamais tu n'as été.

Et c'est là que j'ai compris pourquoi la grippe tuait les personnes agées (ce qu'honnêtement je n'avais jamais compris) : Si à 40 ans ton corps est aussi cassé (mais il surmonte l'attaque), à 80 ans, ça ne pardonne pas. Je me suis promis que je me ferai vacciner quand je serai "vieux".



@GrossePatate @sylvain_rivier Ha zut, j'ai trop développé et j'ai été grillé. La simple grippe.En fait, tant qu'on n'a pas eu de vraie grippe, on ne sait pas ce que c'est. J'ai souvent dit que j'avais des grippes en hiver... Jusqu'au jour où à 40 ans, j'ai eu LA grippe. Avant c'était juste des "états fébriles".Ben putain, tu as beau avoir 40 ans en très bonne santé, tu dégustes pendant une semaine : douleur dans tout le corps, froid partout, fatigue intense. Ta seule envie ? Dormir (ou mourir). Et la semaine suivante, tu es crevé comme jamais tu n'as été.Et c'est là que j'ai compris pourquoi la grippe tuait les personnes agées (ce qu'honnêtement je n'avais jamais compris) : Si à 40 ans ton corps est aussi cassé (mais il surmonte l'attaque), à 80 ans, ça ne pardonne pas. Je me suis promis que je me ferai vacciner quand je serai "vieux".Ha zut, j'ai trop développé et j'ai été grillé. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 317 Karma: 105 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 Les caisses de la sécu se portent de mieux en mieux! dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1565 Karma: 6346 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0

@kpouer

Ce graphique est présent pour contredire ceux qui pensent que le nombre de mort n'a pas augmenté d'une année sur l'autre et que tout est normal ?



Bon, j'attend maintenant la vidéo qui nous prouve que la terre est ronde et que la lune existe. :)



On peut très bien savoir que ça a augmenté, sans savoir à quel point ça a augmenté.

Cette vidéo est utile pour illustrer ça. Citation :On peut très bien savoir que ça a augmenté, sans savoirça a augmenté.Cette vidéo est utile pour illustrer ça. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3670 Karma: 9322 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 C'est fou qu'on arrive à faire un truc aussi joli et fascinant à partir de chiffres aussi tristes et horribles. themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 180 Karma: 318 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 Re: Le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020 0 @PseudoPris exactement, depuis je me vaccine. J'ai toujours pensé avoir la grippe alors que c'était juste des rhumes carabinés. La grippe te mets au tapis. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.