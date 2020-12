Vidéo : Comment faire un petit ourson avec une serviette Posté par Koreus

Un tuto pour faire un petit ourson avec une serviette, des élastiques et un ruban.



Vidéo (15s) : Faire un ourson avec une serviette





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3672 Karma: 9326 Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette 2



Ok pour le tuto, mais franchement, elle était nécessaire cette "musique" ?



Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 386 Karma: 1347 Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette 1 Mah c'est mignon tout plein ! erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2544 Karma: 1807 Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette 0 @LeFreund

la musique la plus écoutée de toute l'histoire d'internet, oui c'est fou



gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 248 Karma: 531 En ligne ! Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette 0

@LeFreund

Ok pour le tuto, mais franchement, elle était nécessaire cette "musique" ?

Mis, Misiak, Misiu = ours/ourson en langues slaves.

@LeFreund

Ok pour le tuto, mais franchement, elle était nécessaire cette "musique" ?









Mis, Misiak, Misiu = ours/ourson en langues slaves.



Edit: Ca y est je suis complètement sourd. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3672 Karma: 9326 Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette Re: Comment faire un petit ourson avec une serviette 0 erwaninho ce n'est pas parce que 40 milliards de mouches mangent des excréments tous les jours, que c'est bon.