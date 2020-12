Vidéo : L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music Awards 2020 Posté par Koreus

Le youtubeur Squeezie chante avec des pancartes aux NRJ Music Awards 2020 diffusés en direct sur TF1.



Vidéo (2mn45s) : Squeezie aux NRJ Music Awards 2020





Vidéo : Old Rap vs New Rap (Golden Moustache) Vidéo : Blanche Gardin se remet son propre prix (Molières 2018) Vidéo : Marion Cotillard fait une battle de rap dans « Castings » (Canal+)



mouais...

26 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3675 Karma: 9347 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 9 J'ai la flemme d'écrire mon commentaire sur une pancarte, alors je vous laisse le soin de le lire avec de l'autotune dans votre tête :

mouais...



AMaXOnline Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2007 Envois: 11 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 7 C'est pathétique... Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 283 Karma: 228 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 11 Les faux applaudissement sont très gênants car assez mal fait. vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 73 Karma: 163 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 4 Paris Hilton a aussi gagné un NRJ Awards truc machin : la qualité est au rendez-vous ... Bigeomax Je m'installe Inscrit le: 20/3/2014 Envois: 159 Karma: 133 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Que vous n'aimiez pas, c'est un fait (moi même j'aime pas vraiment le style) mais de là à avoir des commentaires haineux ou aigris comme les votre , c'est triste... Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 491 Karma: 1060 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 3

@Don-DPK

Les faux applaudissement sont très gênants car assez mal fait.

Totalement d'accord, c'est génant tout est mal placé et ça fait si faux. Citation :Totalement d'accord, c'est génant tout est mal placé et ça fait si faux. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2222 Karma: 2590 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 3 Je trouve ça plutôt pas mal, pas la chanson en elle-même (évidemment), mais l'auto-dérision, et finalement la critique d'un système un peu débile, où un youtubeur peut gagner un prix musical, grâce à sa communauté.



Après, au delà de la critique, il a quand même pris la place d'un artiste... nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1148 Karma: 1834 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Criiiiiiiiinnge GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 407 Karma: 888 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Un youtuber qui gagne les nrj music awards c'est un peu comme un politique qui remporterait un oscar.. ca ne m'étonne pas poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2511 Karma: 585 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 2

@Bigeomax

Que vous n'aimiez pas, c'est un fait (moi même j'aime pas vraiment le style) mais de là à avoir des commentaires haineux ou aigris comme les votre , c'est triste...



On est la majorité ici à être d'accord pour dire que c'est de la merde ! Laisse nous râler ! Citation :On est la majorité ici à être d'accord pour dire que c'est de la merde ! Laisse nous râler ! Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3033 Karma: 657 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Il y a un public pour ça ? Biafine Je m'installe Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 276 Karma: 190 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Mais... mais pourquoi s'emmerder à prendre des cours de chant, pendant des années, alors qu'il suffit de se planquer derrière un micro pour faire du playback shooté à l'autotune ? La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 764 Karma: 3307 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 1

@Bigeomax

mais de là à avoir des commentaires haineux ou aigris comme les votre , c'est triste...





Bouarf, c'est pas si violent que ça je trouve Citation :Bouarf, c'est pas si violent que ça je trouve malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 37 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 1 "Je ne sais pas jouer de la guitare"...



Il a oublié les panneaux "Je ne sais pas non plus chanter" et "Je sais pas gérer le playback". Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3021 Karma: 3275 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 A vous écouter, le NRJ Music Awards est un évènement de qualité où les plus grands artistes y sont présents, et où les récompenses sont très sélectives et offertes aux plus méritants, à l'élite de la chanson mondiale et francophone.



















Ca va, c'est pas les Victoires, je rappelle qu'ils filent des awards d'honneur pour des personnes qui sont juste venues faire coucou en live ou par vidéo (notamment Justin Bieber, champion dans la catégorie).

Et pour les prestations, je crois qu'un peu d'humour dans une cérémonie qui se veut un peu trop sérieuse à en devenir pompeuse, voir ridicule (les applaudissements et les cris préenregistrés tout le long, ça rend fou), ça ne fait pas de mal. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6233 Karma: 2608 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 De la daube. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1269 Karma: 3112 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 1 Ceux qui disent "c'est naze", vous n'avez rien compris. C'est fait exprès.

Il cherche à prouver à quel point les NRJ Music Awards sont une compétition commerciale, et pas musicale.



En gagnant le premier prix avec une chanson de merde, il a ridiculisé les NRJ Music Awards. J'applaudis. seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 436 Karma: 154 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Et attendez qu'il se présente en politique... ^^ dlune101 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 323 Karma: 403 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Je trouve que c'est un très beau pied de nez de Squeezie à la télévision. Il fait ça avec une bonne dose de dérision envers lui même, il avait envie de faire un CD comme d'autre font des livres, il l'a juste fait un truc pour ce faire plaisir à lui même.

Vous aimez pas je comprend, c'est pas votre style. Vous aimez, tant mieux. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 672 Karma: 813 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 @Bigeomax Euh, il y a 4 commentaires avant le tiens. Lesquels sont aigris et haineux? Je ne vois que des gens qui n'aiment pas et désapprouvent.



De nos jours, si tu n'aimes pas tu es "aigri". D'accord. TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 105 Karma: 127 Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 1 J'ai les oreilles qui saignent Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 491 Karma: 1060 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0

@GrooveGang

Un youtuber qui gagne les nrj music awards c'est un peu comme un politique qui remporterait un oscar.. ca ne m'étonne pas :)

Je vois pas le rapport, y'a bien des musiciens qui sont youtubeurs et des cuisinier aussi.

Y'en a qui sont devenus cuisinier après youtube et des chanteurs également. Citation :Je vois pas le rapport, y'a bien des musiciens qui sont youtubeurs et des cuisinier aussi.Y'en a qui sont devenus cuisinier après youtube et des chanteurs également. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 877 Karma: 1029 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 J'aime pas ce genre de musique mais l'autodérision est fort appréciable, GG Heouaismaggle Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2018 Envois: 62 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Je ne sais pas comment vous avez fait pour regarder la vidéo, je n'ai pas tenu 2secondes. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 407 Karma: 888 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 @Wasab_II Je dis pas le contraire, mais à ce que je sache, Squeezie n'est pas un musicien. tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 767 Karma: 392 En ligne ! Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... Re: L'amusante prestation de Squeezie aux NRJ Music ... 0 Et le playback pourri on en parle ? Ceux qui en doutent peuvent rechecker la minute 1.32 où le mot "sévère" est audible normalement alors que le micro est à hauteur de ventre...



