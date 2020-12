Vidéo : Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Posté par Koreus

En pleine nuit, des automobilistes avertissent un conducteur d'un danger en faisant des appels de phare.



Vidéo (34s) : Voiture vs Troupeau de vaches





Sur le même sujet :

Vidéo : Attention à la vache ! Vidéo : Voiture vs Vache Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 900 Karma: 845 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 11 on me fait des appels de phare:

A- Je lui renvoie ses appels de phares car c'est surement un imbécile

B- Je klaxonne

C- J'accélère

D- Je fais semblant d'avoir rien vu et me prends une vache

15 commentaires Auteur Conversation kouign-aman Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2010 Envois: 2207 Karma: 435 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 1 Il est donc ici, l'absent lors de la distribution des cerveaux ! tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 900 Karma: 845 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 11 on me fait des appels de phare:

A- Je lui renvoie ses appels de phares car c'est surement un imbécile

B- Je klaxonne

C- J'accélère

D- Je fais semblant d'avoir rien vu et me prends une vache corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1269 Karma: 3112 En ligne ! Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0 Ouf, c'est juste des vaches. J'avais cru à des poulets. GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 33 Karma: 80 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0 RoOh la vache... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 388 Karma: 1349 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 2 Ils auraient dû jouer de la corne pour l’avertir... il filet du mauvais cotton le mufle ! vachement impressionnant ! L’incident a-t-il été signalé par bison futé ? En tous cas, ça m’a fait un effet bœuf ! Pis sacré troupeau, la vache ! (J’ai tout mis là...) LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3675 Karma: 9347 En ligne ! Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0 OH LA VACHE!









Pardon Yenship Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2018 Envois: 11 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0



Vache + voiture = Roronoa Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 66 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 4 @Bricci Je te met un bovin sur vingt pour ta succession de jeux de mots XD Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 444 Karma: 4148 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 2 Un bœuf steak caché dans cette vidéo, saurez-vous le retrouvez ? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 388 Karma: 1349 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0 Roronoa Ovin ? Roh ti es sympa ! Ça me va droit au cœur (de bœuf) ! Ovin ? Roh ti es sympa ! Ça me va droit au cœur (de bœuf) ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 318 Karma: 105 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0 Meuh la vache s'té caché et pie voila Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 587 Karma: 139 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 2

On lui fait de appels, la voiture en face est arrété et dès les premières secondes on voit par les phares de la voiture en face quelque chose traverser le route. Ba non il force Non mais il est beurré le mec ou quoi ?On lui fait de appels, la voiture en face est arrété et dès les premières secondes on voit par les phares de la voiture en face quelque chose traverser le route. Ba non il force poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2511 Karma: 585 En ligne ! Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0 C'est ça de conduire sous amphet' Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 407 Karma: 685 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0 @Tophus J'allais écrire exactement la même chose ... Impressionnant l'absence totale de réaction de certains conducteurs face à ce genre de situation.

On a l'impression qu'il ralenti à peine suite aux appels de phares et à l'apparition au loin de vagues formes dans le noir, il ne met même pas un petit coup de pleins phares pour voir pourquoi le type en face est arrêté en warnings, il ne freine absolument pas ou même donne un coup de volant au dernier moment lorsque les vaches apparaissent.

Dans ma vie j'ai déjà évité des sangliers ou des chevreuils, je ne dis pas que j'aurais la chance d'y arriver à chaque fois, mais au moins on tente quelque chose ! Non, ici le type est totalement absent. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 672 Karma: 813 Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir Re: Quand on te fait des appels de phare pour ralentir 0

@poiuytreza525

C'est ça de conduire sous amphet'



Ça c'est trouver des explications à la connerie. Des gens sont cons par nature même en possession de tous leurs moyens, et c'est d'autant plus dramatique... il faut le souligner. Citation :Ça c'est trouver des explications à la connerie. Des gens sont cons par nature même en possession de tous leurs moyens, et c'est d'autant plus dramatique... il faut le souligner. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.