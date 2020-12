Vidéo : La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020 Posté par Earthshaker

Yann Marguet et Blaise Bersinger, chroniqueurs sur la radio suisse Couleur3, font une rétrospective de l'année 2020 en chantant « Cette année-là ».





Vidéo (4mn34s) : « Cette année-là » a capella édition 2020





Sur le même sujet :

Vidéo : Pub Match.com (Satan et 2020) Vidéo : « Billie Jean » a capella version alimentaire Image : Tu ne te réveilles pas... Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 106 Karma: 129 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0 C'est des génies dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 351 Karma: 1071 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0 Bonne écriture, belle réal...Je ressens un certain malaise pourtant...Trop de sourires dans la voix, le langage banlieue banalisé.

Bref, ça me fout les poils, mais pas dans le bon sens du terme.... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5348 Karma: 5044 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0

AAH !!!! surtout la black, trop jolie...

Claude François, oui mais les claudettes !!!!!!!!AAH !!!! surtout la black, trop jolie... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 397 Karma: 1396 En ligne ! Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 3 C'est moins anxiogène que BFM cette petite chanson / résumé de news ! MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 274 Karma: 1221 En ligne ! Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 2 J'ai envie de crier au génie, j'ai beaucoup aimé la chanson, et je me dit après avoir écouté ça qu'effectivement c'était bien une année de merde.

Mais je pense aussi qu'il faut relativiser. Je suis en train de me demander si on pourrait pas tout simplement faire la même chose pour chaque année? Doit y avoir une petite dizaine de catastrophes/accidents... mentionnés dans cette chanson, en fouillant bien on doit pouvoir en trouver le même nombre tous les ans. Même si il faut avouer que la crise du coronavirus est assez unique en son genre. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1081 Karma: 1788 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 1 Ha sur Black live matter les mecs ne se rappellent que du flic qui a tué un noir. Mais pas des émeutes, pillages et meurtres qui leurs sont dut ... Etrange. Mémoire sélective ?

Et on pourrait garder un peu de proportion sur les évènements ? Koby Brian ce n'était qu' une star d'un sport hein.



Par contre il y a une truc que j'ai raté ? Qui il a fait tuer Trump ?



Et la loi de sécurité Globale ça ça va ? Non parce que c'est bien jolie de critiquer les autres pays, mais il faudrait peut être regarder chez nous avant. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2393 Karma: 5517 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0 GerardLeBarbare le général iranien Soleimani

le général iranien Soleimani LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1217 Karma: 217 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 1 GerardLeBarbare Pour l'assassinat, un général iranien en Irak. On a "un peu" frôlé une guerre globale avec ses conneries, juste comme ça... :



https://fr.wikipedia.org/wiki/Qassem_Soleimani



----------



Sinon à part ça, pour moi "trop tôt" pour certaines blagues... Dire que les djihadistes à la c*n sont "trop chauds les gars" avec un sourire, non ça passe pas... Il y a d'autres moments où c'est quand même sacrément malaisant quand même... Pour l'assassinat, un général iranien en Irak. On a "un peu" frôlé une guerre globale avec ses conneries, juste comme ça... :----------Sinon à part ça, pour moi "trop tôt" pour certaines blagues... Dire que les djihadistes à la c*n sont "trop chauds les gars" avec un sourire, non ça passe pas... Il y a d'autres moments où c'est quand même sacrément malaisant quand même... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1271 Karma: 3137 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 1 J'ai pas vraiment accroché.

Pourquoi ? Le sourire trop marqué, les approximations factuelles, la mémoire sélective, le faux-subversif façon Yann Barthès. xalsr Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2008 Envois: 97 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0 vraiment trop chiant la musique, comme 2020 en somme. Et encore on n'a pas vu 2021, ça sera peut-être pire LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3695 Karma: 9413 En ligne ! Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0 Aaaaaaahhh @Krobot !!!! Mon Loto !!!! Encore une fois... mais bon, elle vaut un article donc merci pour le partage! Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 492 Karma: 1064 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0 Jpense y'avait de l'idée mais la musique j'en peux plus sérieusement, road to l'entendre 2000x dans les prochaines semaines, courage à tous stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 958 Karma: 855 Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... Re: La chanson « Cette année-là » a capella édition 2020... 0 Roger Moore m'a tué ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.