Vidéo : Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux hommes dans un parc (Angleterre) Posté par Skwatek

Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux hommes qui font voler des avions radiocommandés dans le parc Victoria à Warrington, en Angleterre. Ça doit tellement être impressionnant !





Vidéo (1mn42s) : Rencontre avec un hélicoptère Apache





C'est maman qui protège ses petits



C'est maman qui protège ses petits

Trop mignoooon !!!C'est maman qui protège ses petits LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1215 Karma: 211 Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... 1 @PurLio Oui oui bien sure c'est bien connu que c'est l'armée qui pourchasse les criminels aux USA, et la police qui part faire la guerre à l'étranger... Tu me fais tourner ce que tu fumes stp ? Ça a l'air bon ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 394 Karma: 1376 Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... 0 De plus en plus costauds, ces contrôles d'attestation Covid ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 849 Karma: 2701 En ligne ! Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... 0 ça doit coûter un max de Sioux un hélicoptère comme ça Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 222 Karma: 255 En ligne ! Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... Re: Un hélicoptère Apache vient à la rencontre de deux ho... 0 vive la science, vive la technologie !