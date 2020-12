Vidéo : Un homme défoncé ruine le travail d'une équipe d'ouvriers (Colombie) Posté par Skwatek

Un homme défoncé ruine le travail d'une équipe d'ouvriers qui réalise le revêtement d'une rue avec du béton dans une ville en Colombie.





Vidéo (22s) : Homme pas frais vs Béton frais





La colombienne fait encore des ravages, ils n'ont plus qu'à tirer un trait une ligne sur tout le travail effectué!

Il se fait un walk of fame perso !

@LeFreund

La colombienne fait encore des ravages, ils n'ont plus qu'à tirer un trait sur tout le travail effectué!

Plutôt une ligne.

J'aurais été un ouvrier je crois que je n'aurais pas eu besoin de colle pour le défoncer un peu plus...

Purée ce débris humain, et ce regard qu'il jette à la fin...

Si vous me croisez un jour dans cet état, pitié, tuez-moi!

Si vous me croisez un jour dans cet état, pitié, tuez-moi! Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1583 Karma: 346 Re: Un homme défoncé ruine le travail d'une équipe d... Re: Un homme défoncé ruine le travail d'une équipe d... 0



Albert arrive mec , gaffe à toi ! Albert arrive mec , gaffe à toi ! Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 446 Karma: 4168 Re: Un homme défoncé ruine le travail d'une équipe d... Re: Un homme défoncé ruine le travail d'une équipe d... 0 Triste quand même, pas le coeur à faire un jeu de mot.

La réaction, ils sont tous défoncés non ?