Vidéo : Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) Posté par Cedub

Une discussion entre un homme et un policier pendant un contrôle d'attestation durant le confinement.



Vidéo (6mn52s) : Redéconfinement (Franjo)





Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2336 Karma: 3009 Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) 0 mouais, un peu long , un peu pas drôle et un peu faux (du moins pas à jours concernant le nouvel an, le couvre feux, et le fait que Biden soit un reptilien, on sait maintenant que c'est faux ,c'est un poulpe..sachez le !!) LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3712 Karma: 9497 En ligne ! Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) 8 Si vous observez bien, vous verrez que l'homme et le policier sont les mêmes personnes, il s'agit donc très certainement d'une mise en scène. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6546 Karma: 1970 Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) 0 Qu'est ce que c'est lourd qu'est ce que c'est long.. Pyraah Je m'installe Inscrit le: 30/7/2007 Envois: 261 Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) 0 4mn, je m'arrête là (oui je parle de la vidéo).

Cette tentative d'humour reprend trop les conneries que j'ai entendu dans la vraie vie. Obviously Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 140 Karma: 532 Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) Re: Un contrôle de police pendant le confinement (Franjo) 1 Bien joué, ça tape bien là où il faut, que ce soit les inepties des mesures prises par le gouvernement, des chasseurs et leurs passes-droits douteux, et les abrutis de complotistes qui n'ont que pour source FB et les documentaires fictions comme hold-up.



Un peu trop long et lourd, mais finalement pas si loin de la vérité du déroulement de ce second confinement qui ressemblait à rien ^^'