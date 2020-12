Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°410 un zap de 84 vidéos insolites

Le robot Koreusity a inspecté la planète CDL ces 7 derniers jours (semaine 50 de l'année 2020) et a ramené 84 échantillons de vidéo. Installez vous confortablement et profitez de 17 minutes de vidéos insolites. Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans l'article (lien Commentaires). Le nom Koreusity est un clin d'oeil au robot Curiosity envoyé sur la planète Mars pour l'explorer. C'est une compilation hebdomadaire de vidéos drôles et insolites disponible le vendredi soir juste avant le week-end. J'espère que ce zap attisera votre curiosité Musique

Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix





Videos:01 - La Girafe et Juliette 02 - Un visage dans les nuages 03 - Des regards dans la nuit 04 - Chat vs miroir 05 - Enfant effrayant 06 - Vélo vs Voiture 07 - Allonger son teckel avec un filtre 08 - Un chien conduit un camion et provoque un accident 09 - Alerte à Malibu version Russe 10 - Fire and Furious 11 - Grand final 12 - Démolition d'une cheminée 13 - Un pêcheur fait un câlin à un pélican 14 - Un chihuahua sur le dos d'un bulldog 15 - Un chien fait de la place 16 - Ford Ranger volé, dissimulé de manière ingénieuse (Afrique du Sud) 17 - Quand tu as oublié de nettoyer le conduit d'aération 18 - Voice Lag 19 - Casser une vitre de voiture sans effort 20 - Rouler avec le pistolet de la pompe à essence 21 - Un papa balance son enfant à distance 22 - Un poulet grimpe sur un chien 23 - Quand tu n'as pas Netflix 24 - Jolie tornade en Arabie saoudite 25 - Surf Fail 26 - Glissade Fail 27 - Mini clôture Fail 28 - VTT Faceplant 29 - Glissade 30 - Basket Fail 31 - Ski Fail 32 - Hoverboard Fail 33 - Serpillère Fail 34 - Trottinette Fail 35 - Voiture Fail 36 - Skateboard Fail 37 - Motocross Fail 38 - Hoverboard Fail 39 - Deux idiots font du quad 40 - Marche glissante 41 - Montage d'un meuble Fail 42 - Motocross Fail 43 - Un apprenti motard 44 - Jingle Bell avec une machine à laver 45 - J'avance ou je recule ? 46 - Tente pour la chasse 47 - Un livreur UPS défonce une boite aux lettres 48 - Un chien saute sur le mur 49 - Un escabeau tombe d'un pickup 50 - Et que tu le laisses tomber au sol - Quand tu emmènes ton gode vibreur dans un chalet 51 - Faire une tranchée avec sa moto 52 - Des rennes au milieu d'une route verglacée 53 - Une remorque perd deux kayaks 54 - Une batterie de portable prend feu 55 - Un oiseau attrape un biscuit en plein vol 56 - Un kookaburra vole une saucisse 57 - Un poney aide une femme à faire ses abdos 58 - Pont Verrazano-Narrows vs Vent 59 - Un veau lèche un chiot 60 - Chat assis 61 - Des feux de circulation en mode sapin de Noël 62 - Un chien suit un cours de fitness à la télé 63 - Une peinture en 3D sur le sol 64 - Un chien fait de la balançoire 65 - Chien vs Miroirs 66 - Feu d'artifice surprise à Lyon 67 - Feu d'artifice surprise à Lyon 68 - Des kayakistes naviguent sur la route 69 - Un chien saute dans une piscine 70 - Un chat ramène les chaussons 71 - Un drôle d'oiseau 72 - Percer l'oreille d'un gars qui dort 73 - Une canard gratte un chien 74 - Chat vs Bulles d'eau 75 - Un chien aide à éplucher du mais 76 - Quand la garantie de ta télé est dépassée 77 - Il tombe sur un crash d'avion pendant une randonnée 78 - Un chat fait peur à des biches 79 - Un chat boit du lait à la source 80 - Une girafe mange de l'herbe 81 - Cave secrète dans la cuisine 82 - Un gamin aide une vieille dame à monter des marches 83 - Pump Up The Jam par un homme-orchestre 84 - Un chat mord un écran d'ordinateur portable Musiques :Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix Sur le même sujet :