Vidéo : Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris

Hier, une dizaine d'individus a volé des doudounes dans la boutique de luxe Moncler à Paris. Le montant du préjudice est estimé à 40 000 euros. Les voleurs ont été interpellés.





Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 224 Karma: 264 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 8 Très bonne reaction des employés, juste laisser faire et ne pas mettre sa vie en danger en jouant les héros

16 commentaires Auteur Conversation Miiiichel Je suis accro Inscrit le: 30/12/2015 Envois: 1776 Karma: 3132 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0 Des doudounes quoi...

Bientôt les gars feront un braquage de K-way pompomfarm Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2016 Envois: 2 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 1 @Miiiichel 40 000 € pour 10 doudounes lol c est du luxe en effet. yhann Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 207 Karma: 70 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0 @Miiiichel

Vu le prix moyen d'une doudoune de cette marque, il s'agit de produits de luxe (ça peut monter à 2000 euro la pièce) Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4012 Karma: 4415 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 2 C'est signe de refroidissement dans les prochains jours! sdekaar Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 326 Karma: 236 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0 @Hendalith surtout qu'a la fabrication elle doivent pas couter + de 30€ leur doudoune. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3715 Karma: 9538 En ligne ! Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0 ils n'avaient pas froid aux yeux! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1177 Karma: 791 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0 Il a bien changé l'esprit "Viking". pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6548 Karma: 1965 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0 Pas de violence, pas d'armes, s'ils sont retrouvés il ne se passera rien... ah si, un rappel à la loi. Et les avocats feront valoir que ces jeunes avaient besoin de se couvrir avec le froid qu'il fait en ce moment vous comprenez... Bref tout va bien en France. bird49 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2018 Envois: 37 Karma: 56 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0

Comment ça va être trop bien l'future! On aura plus besoin d'argent Interpelés; petit rappel à l'ordre (c'est pas bien ce que vous avez fait les gars, faudra pas recommencer!!); puis retour au chaud à la maison chez papa-maman...Comment ça va être trop bien l'future! On aura plus besoin d'argent asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 895 Karma: 398 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 1

@pac75

Citation :

@bird49

« Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. » Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 998 Karma: 274 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0 Bah en même temps si ils voient qu'il suffit d'y aller à 10 sans armes pour piquer ce qu'on veut sans que personne réagisse....



Alors certes ok, les deux vendeurs gringalets ne devaient pas se mettre en danger dans un rapport de 1 contre 5 c'est sûr, mais avec un Teddy Riner à l'entrée, les jeunots ne seraient même pas entrer.



Dans les boutiques où le moindre article coûte la peau des fesses, ils pourraient se payer un ou deux vigiles baraqués quant même. TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 225 Karma: 154 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 1 Wow, les gars ont vraiment bien travaillé leur plan, ça m'étonnerait même pas que des trottinettes électriques les attendent dehors. tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 111 Karma: 268 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 1 tu sors du magasin et tu fermes la porte à clef ^^



y'a plus qu'à attendre la police BobDylan Je m'installe Inscrit le: 24/11/2012 Envois: 329 Karma: 937 Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 1

@pac75

Vous ne voulez pas renouveler vos tchatches les bas du Front? Ca devient lassant à force... Citation :Vous ne voulez pas renouveler vos tchatches les bas du Front? Ca devient lassant à force... Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 745 Karma: 876 En ligne ! Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris Re: Un pillage dans une boutique de luxe Moncler à Paris 0

@sdekaar

