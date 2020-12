Vidéo : Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Posté par -Flo-

Deux voleurs braquent une épicerie dans la ville de Goiana, au Brésil, en arrivant et repartant à cheval.





Vidéo (54s) : Le Brésil, ce Far West





ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1432 Karma: 2466 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 3 et pas une doudoune... des amateurs... Tartothon Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2016 Envois: 30 Karma: 96 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 Propre , net sans bavure



Mais ça vaut pas un braquage de train :^()



Mais ça vaut pas un braquage de train :^() LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3721 Karma: 9549 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 Ah le Brésil, ce nouveau far-west! srm13 Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 1 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 Plutot noble la facon de faire...j aurai presque aimé qu ils s 'en sortent poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2530 Karma: 604 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 Moi ce que je remarque c'est qu'ils savent pas mettre des masques, tu m'étonne qu'il y ai du covid au Brésil ! chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 683 Karma: 850 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 Ce n'est pas une mission dans Red dead redemption ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4298 Karma: 6594 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 La bas tout le monde s en balek...les mecs discutent encore trankil. J aime bien Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 747 Karma: 875 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 Avec une belle video comme ca, tu retrouves le cheval, et les braqueurs dans la foulée, à moins qu'ils aient volé aussi le cheval. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 676 Karma: 2214 Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0 Ils ne sont pas con ! Ils ont pensé à retirer la plaque d'immatriculation du cheval MarineLePen Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 639 Karma: 971 En ligne ! Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) Re: Deux hommes à cheval braquent une épicerie (Brésil) 0



Je veux pas faire mon relou mais c'est plus tôt Far East, nan ?