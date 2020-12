Vidéo : Il se jette à l'eau pour sauver un homme de la noyade (Portugal)

Je m'installe Inscrit le: 6/10/2014 Envois: 137 Karma: 178 En ligne !

Re: Il se jette à l'eau pour sauver un homme de la n... @Minimarket

Je me suis fait aussi la réflexion sur le déshabillement, parce qu'à sa place, je pense que je n'aurais sûrement pas eu le réflexe de le faire (juste enlever le portable et le portefeuille).

Mais ce n'est pas si bête que ça, parce que les vêtements dans l'eau, ça encombre (surtout en hiver où on est plus couvert) ; et en plus, il ne s'agit pas d'une piscine, il y a du courant. Du coup, après réflexion, prendre 10s pour enlever ses vêtements (ce qui laisse le temps à l'autre de dégainer sa caméra), c'était peut-être réfléchi et en tout cas je pense une bonne décision.



Par ailleurs, on n'a pas de contexte. Si ça se trouve, le mec qui filme avait déjà son téléphone de sorti parce qu'il était en train d'appeler la police juste avant, pendant que l'autre se tâtait à y aller. Nul ne sait combien de temps il a pris pour se décider (et peut importe le temps, il reste un héros pour avoir risqué sa vie pour sauver celle d'un autre).



D'ailleurs, le fait qu'il ne se presse pas comme un dingue pour sauter me fait penser qu'il s'agit plus d'une décision réfléchie et pas réflexe.

Et le fait qu'il ne saute que lorsque le noyé passe est de l'autre côté du pont peut laisser penser qu'il l'avait peut-être vu entraperçu avant qu'il ne passe sous le pont (laissant le temps de réfléchir, de prévenir les secours, de filmer, etc. d'ailleurs, une fois que les secours sont prévenus, filmer n'est pas chose idiote).



Beaucoup de choses qu'on peut supposer sans contexte, mais peut importe, le geste est héroïque et les deux sains et saufs, et ça c'est beau.