Je m'installe Inscrit le: 17/2/2011 Envois: 181

Re: Une tortue de mer attaquée par un requin près d'... Re: Une tortue de mer attaquée par un requin près d'... 2 "We've got to rescue the turtle!"

Ben... non en fait. Laisse faire la nature.

Tu vas poursuivre le requin et sauver toutes ses proies avant qu'il les bouffe ?