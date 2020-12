Vidéo : Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Posté par LeFreund

Une femme teste la livraison par drone. Prometteur mais il va falloir faire quelques petits réglages



Vidéo (6s) : Livraison de colis par drone





rorodsr300 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2020 Envois: 24 Karma: 74 Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 0 perso, j'ai l'impression que le drone lui fonce dessus avant qu'elle attrape la ficelle

C'est bien ce que je me disais... Citation :C'est bien ce que je me disais... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4312 Karma: 6600 Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 0 La prochaine fois elle fera une tresse cette souillon. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1222 Karma: 1717 Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 0 Pourquoi fallait-il que ça tombe sur une blonde ... ? CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14804 Karma: 18983 En ligne ! Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 0 Ouch Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 407 Karma: 1431 En ligne ! Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 0 Sinon, je veux bien monter quelques marches pour la livrer, pas de soucis ! Spiritofsera Je m'installe Inscrit le: 19/3/2014 Envois: 164 Karma: 58 Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 1



En cas d'un quelconque problème sur le drone, s'il se crash et tombe sur quelqu'un dans la rue, ça peut le tuer.



Idem pour l'objet, se prendre rien que quelque chose du poids d'un tél portable qui tombe de plusieurs dizaines de mètres, je pense qu'il y a moyen de bien se faire fracasser la tronche.



J'espère ne jamais voir cela en France mais bon, on arrête pas le progrès Jamais compris comment un tel système pouvait être autorisé.En cas d'un quelconque problème sur le drone, s'il se crash et tombe sur quelqu'un dans la rue, ça peut le tuer.Idem pour l'objet, se prendre rien que quelque chose du poids d'un tél portable qui tombe de plusieurs dizaines de mètres, je pense qu'il y a moyen de bien se faire fracasser la tronche.J'espère ne jamais voir cela en France mais bon, on arrête pas le progrès sobidel Je m'installe Inscrit le: 10/10/2018 Envois: 166 Karma: 233 Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 0

@Spiritofsera

Jamais compris comment un tel système pouvait être autorisé.



En cas d'un quelconque problème sur le drone, s'il se crash et tombe sur quelqu'un dans la rue, ça peut le tuer.



Idem pour l'objet, se prendre rien que quelque chose du poids d'un tél portable qui tombe de plusieurs dizaines de mètres, je pense qu'il y a moyen de bien se faire fracasser la tronche.



J'espère ne jamais voir cela en France mais bon, on arrête pas le progrès :/



A la base, il me semble que le but etait de livrer des colis dans les zones un peu reculées ou difficile d'acces. Donc possiblement avec de grand espace vert où déposer le colis facilement, pas en zone urbaine ou densément peuplé.



Sur la vidéo, on vois aussi que ce qui a été utilisé c'est un drone DJI Phantom, avec un petit cadeaux au bout qu'une ficelle. Une belle attention qui se termine par un aussi bel echec Citation :A la base, il me semble que le but etait de livrer des colis dans les zones un peu reculées ou difficile d'acces. Donc possiblement avec de grand espace vert où déposer le colis facilement, pas en zone urbaine ou densément peuplé.Sur la vidéo, on vois aussi que ce qui a été utilisé c'est un drone DJI Phantom, avec un petit cadeaux au bout qu'une ficelle. Une belle attention qui se termine par un aussi bel echec Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1358 Karma: 1388 Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça 0

@Bricci

Sinon, je veux bien monter quelques marches pour la livrer, pas de soucis !



@Bricci

Sinon, je veux bien monter quelques marches pour la livrer, pas de soucis !

Et apres elle aurait du contacter le SAV pour dire qu'elle avait recu le mauvais paquet.