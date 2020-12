Vidéo : Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes par Cyprien Posté par Skwatek

Une nouvelle vidéo « Les réunions » avec Cyprien, Ludovik et Julien Josselin.







Vidéo (5mn55s) : Les réunions 5 (Cyprien)





_hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 139 Karma: 692 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 0 Dans ma boîte, nos réunions sont plus calmes. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 350 Karma: 315 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 0 rien que de voir le nom du cypré, je fuis… kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1890 Karma: 3486 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 1

@belnea

rien que de voir le nom du cypré, je fuis…





C'est pas cool ! C'est un petit Youtubeur ! Il a besoin de visibilité pour se lancer...







On dit merci qui ?



...



Merci KOREUS. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 589 Karma: 146 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 1 Par contre le coup des 5 pubs par 10 min de vidéo yt ca commence a sérieux me gaver sur ce point je peux pas leur donner tort. kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 160 Karma: 509 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 1

@Tophus

Par contre le coup des 5 pubs par 10 min de vidéo yt ca commence a sérieux me gaver sur ce point je peux pas leur donner tort.



Je te conseille de jeter un œil au navigateur Brave :

Basé sur Google Chrome. Open source, il protège la vie privé en bloquant tout un tas de protocoles qu'utilise les pisteurs et cela inclut donc : aucune publicité !



Contrairement à AdBlock qui "filtre" les pubs c'est à dire tu les télécharges mais ne les affichent pas, brave ne les télécharge même pas ! Du coup tu économises de la bande passante. Bilan : 40% plus rapide que Google Chrome. Cerise sur le gâteau : contrairement à AdBlock, tu peux installer Brave sur mobile. Y a même la synchro des favoris PC/Mobile et tous les plugins Chrome fonctionnent sur Brave étant donné que c'est la même "base".



Si tu le souhaites tu peux activer les pubs, du coup ton "temps d'attention" est rémunéré : 15% du prix payé par l'annonceur t'es reversé en Ethereum (une crypto monnaie). Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 449 Karma: 118 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 0 En coupant le son et l'image, la vidéo est nettement plus drôle. Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 544 Karma: 160 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 0 Excellent ! Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1000 Karma: 1291 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 0 La marque est usée



Edit : 1000e ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6562 Karma: 1956 Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... Re: Le 5ème épisode des réunions dans les grandes boîtes ... 0 Je mets 1/20 car je suis indulgent.