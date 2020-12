Vidéo : Un système ingénieux de douche et toilettes dans un hotel japonais Posté par Asmodeus

Dans un hôtel au Japon, un touriste français a découvert un système de salle de bain ingénieux.



Vidéo (1mn7s) : Système de douche et toilettes dans un hotel (Japon)





Sur le même sujet :

Vidéo : Toilettes japonaises piégées Vidéo : Toilettes publiques transparentes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation yhann Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 209 Karma: 73 Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 0 Ingénieux, surement.

Mais je suis le seul à qui ça ferait un peu peur de trouver une salle de bain comme ça? Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 807 Karma: 906 Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 2 C'est nippon, ni mauvais. Jerska Je viens d'arriver Inscrit le: 29/8/2012 Envois: 62 Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 1 Pratique! Bo-Zob Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2019 Envois: 3 En ligne ! Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 0 Faut pas être gros Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1183 Karma: 795 Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 0 Plus fort lors d'un voyage en Chine: la douche au dessus des chiottes avec un petit robinet sur le côté... comme ça tu te brosses les dents et tu craches par terre, tu te laves les cheveux en chiant et tu tire la chasses. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 122 Karma: 126 Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 0 Je ne comprend pas trop l'intérêt de ce type de dispositif en campagne ^^ Cariboobs Je viens d'arriver Inscrit le: 16/12/2020 Envois: 1 Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 0 Vous pouvez trouver ce système dans beaucoup de camping-car/van ! asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 907 Karma: 385 En ligne ! Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 0

@Linusme

Je ne comprend pas trop l'intérêt de ce type de dispositif en campagne ^^



Et probablement que la forêt ne lui appartient pas et qu'il n'a pas les moyens ou la possibilité de trop s'étendre ? Citation :Hypothèse : Sachant que la densité au Japon est très grande (3x celle de la France en moyenne), peut-être que le prix du terrain, y compris en campagne est énorme ? Du coup chaque économie est bonne à prendre, y compris pour le propriétaire d'un hôtel en campagne ?Et probablement que la forêt ne lui appartient pas et qu'il n'a pas les moyens ou la possibilité de trop s'étendre ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1084 Karma: 3062 En ligne ! Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... Re: Un système ingénieux de douche et toilettes dans un h... 0

Quitte a pousser le concept, ils pourraient faire s'écouler les eaux du lavabo dans les toilettes, et hop une canalisation en moins Y'a des chambres étudiantes qui ont une cabine de la sorte, mais pas avec le lavabo amovible.Quitte a pousser le concept, ils pourraient faire s'écouler les eaux du lavabo dans les toilettes, et hop une canalisation en moins Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.