Vidéo : Un motard percute volontairement un cycliste remontant des voitures en inter-files Posté par LeFreund

Dans un embouteillage, un motard n'apprécie pas qu'un cycliste lui passe devant.



Vidéo (45s) : Motard vs Cycliste (Road Rage)





Vidéo : Motard vs Cycliste à Toronto (Road Rage) Vidéo : Road Rage au Havre Source : Forum

Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 76 Karma: 197 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 14 C'est la faute du connard... SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 190 Karma: 378 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 12 Mais ??? Pourquoi le motard poste la vidéo où il a l'air d'un con ??

Il croit qu'il a raison ?

28 commentaires Auteur Conversation Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 76 Karma: 197 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 14 C'est la faute du connard... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3758 Karma: 9649 En ligne ! Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 6 Le motard n'apprécie pas qu'on lui passe devant alors il propose gentiment de passer par derrière à toute la famille SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 190 Karma: 378 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 12 Mais ??? Pourquoi le motard poste la vidéo où il a l'air d'un con ??

Il croit qu'il a raison ? Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2627 Karma: 4498 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0

Citation :Connard...conard...monard...motard !TADAAAAAM ! Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 148 Karma: 138 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 2 C'est étrange que ce soit le motard qui ait posté la vidéo car c'est clairement pas à son avantage...

edit: déjà soulevé par mon VDD

edit: déjà soulevé par mon VDD bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 167 Karma: 306 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 On peut le dire : c’est la faute du motard.

Heureusement que les automobilistes sont pas aussi cons que lui. coronade Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2016 Envois: 29 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 de nos jours les gens ont tendance à penser que c'est celui qui filme qui a raison ... aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 71 Karma: 588 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 3 C'est la faute du pangolin. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1041 Karma: 1699 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 1 Le cycliste n'a pas à couper la route comme ça, le motard n'a pas a lui rentrer dedans...



Bref les 2 sont pas forcément des lumières.



C'est tellement fréquent de se faire couper la route que ce motard doit passer son temps à s'embrouiller... Obviously Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 141 Karma: 570 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 6 Rien qu'aux types d'insulte on reconnait que celui qui filme est une merde. Par contre je ne sais pas ce qu'ont les jeunes des milieux défavorisés avec la gérontophilie, c'est glauque. Trollator Je viens d'arriver Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 1 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 Tellement d'agressivité oral. Le mec utilise sa machine de 200Kg pour foncer dans un type. J'ose espérer que ce problème sera jugé et que le type sera pénalisé. On a pas envie de croiser des lumières pareil sur la route. Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 407 Karma: 261 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 3 Clairement, c'est la faute du Moktar! Reupireup Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2008 Envois: 28 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 8 "Le mec, il me rentre dedans avec son vélo" Ahahahahahah !!

Respect au cycliste pour essayer de calmer l'autre excité. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3716 Karma: 1337 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 11 C'est vrai que ça valait le coup de laisser tomber sa moto et d'y causer des dégâts, et d'insulter un cycliste 3 minutes pour avoir perdu 2 secondes. LaBrique Je viens d'arriver Inscrit le: 5/4/2016 Envois: 8 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 5 On avait dit pas les grands-mères ... Kahax Je m'installe Inscrit le: 11/7/2006 Envois: 223 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 2 Je suis motard, et là ce motard est très con, irrespectueux des gens et du code de la route, violent, vulgaire, impatient, dangereux, stupide, irresponsable, de mauvaise foi, menteur, agressif, et même pas foutu de garder sa moto debout !



Et en effet très con d'avoir posté ça ... iceteaban Je viens d'arriver Inscrit le: 30/1/2014 Envois: 35 Karma: 148 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 4 Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 45 Karma: 76 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 3 Le cycliste est un connard qui ne veux pas poser le pied par terre pour s’arrêter 2 secondes et avoir à se relancer.

Le motard est un gros connard qui cherche à faire justice lui-même, qui arrive à abîmer sa moto comme un grand, à insulter, donner des justifications foireuses et partager cette vidéo ...

Je propose une nouvelle amande, la paire de baffe pour connards égoïste, avec application immédiate de la peine. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1084 Karma: 1786 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 On sait si se pauvre type a subit les conséquences ? (le motard hein pour ceux qui auraient un doute). Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 939 Karma: 1298 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 1



Un mec a voulu "m'égorger" l'autre jour parce que je lui ai gentiment demandé de pas rester stationné sur un piste cyclable hyper fréquentée en pleine descente. Je lui fait la remarque calmement, là il me suis en voiture, se met à ma hauteur et m'insulte de pute pendant des centaines de mètres, et les menaces de mort qui vont avec. SU-PER les gens.



ouin ouin



Y a vraiment des gros GROS tarés !!!Un mec a voulu "m'égorger" l'autre jour parce que je lui ai gentiment demandé de pas rester stationné sur un piste cyclable hyper fréquentée en pleine descente. Je lui fait la remarque calmement, là il me suis en voiture, se met à ma hauteur et m'insulte de pute pendant des centaines de mètres, et les menaces de mort qui vont avec. SU-PER les gens.ouin ouin

DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 649 Karma: 868 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 Et le mec est tellement fier de son QI proche d'une huitre (pardon pour elle) qu'il publie sa vidéo. Triste époque. AntiRageux Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 20 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0



Entre le cycliste qui force un peu le passage et l'autre taré... que dire

Pour moi la circulation inter files devraient être interdite. ça va contre toutes les règles de sécurité, c'est un passe droit pour satisfaire les deux roues (motorisées ou pas d'ailleurs) et gagner des votes.. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 434 Karma: 2780 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 1

@Vilkas

Le cycliste est un connard qui ne veux pas poser le pied par terre pour s’arrêter 2 secondes et avoir à se relancer..

Bah en fait t'en sait rien... ça fait peut être 5min qu'il attend derrière la moto. [il tente d'ailleurs de le dire entre deux insultes]



Un vélo (surtout de route comme celui là) est beaucoup beaucoup plus étroit et maniable qu'une moto. Du coup, dans les bouchons, un vélo est plus rapide qu'une moto.



Du coup, une moto qui n'arrive pas à passer entre deux voiture bloque le passage du cycliste qui lui, le peut.



Du coup, s'il attend depuis un moment, et vu la gueule des bouchons qui continuent, c'est pas aberrant de profiter qu'un espace se libère pour passer, puisque de toutes façons le vélo est plus rapide.



M'enfin, comme d'habitude "les cyclistes c'est tous des gros cons qui sont sur MA route".

pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 443 Karma: 262 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 La vraie question est : est ce qu'il prendrai vraiment du plaisir à enculer sa grand mère ?



Sinon, question métaphysique à part, je retire immédiatement le permis à ce "motard", confiscation de sa moto, et j'oblige le gars à regarder sa moto se faire transformer en cube de 30cm de métal dans une presse hydraulique à la casse. tipihack Je m'installe Inscrit le: 9/3/2015 Envois: 166 Karma: 259 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 Le motard devant la justice



MadMac Je viens d'arriver Inscrit le: 19/6/2012 Envois: 28 Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... Re: Un motard percute volontairement un cycliste remontan... 0 Il faut qu'on m'explique… c'est la dashcam du motard qui filme. Pourquoi diffuser ensuite la vidéo qui montre clairement qu'il lui rentre dedans ??