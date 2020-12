Vidéo : Des plaques d'acier défoncent la cabine d'un camion à un carrefour (Chine) Posté par Skwatek

Des plaques d'acier défoncent la cabine d'un camion qui freine brusquement à un carrefour à Hangzhou, en Chine.



Vidéo (35s) : Des plaques d'acier défoncent la cabine d'un camion





Sur le même sujet :

Vidéo : Camionneur chanceux vs. Poutres en béton Vidéo : Pas le temps de s'arrêter pour faire des réparations Vidéo : Un camion désintègre une voiture Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1081 Karma: 462 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 2 En même temps c'est pas comme si le feu venait de passer au rouge.. Les voitures sur les côtés ont l'air arrêtées depuis un moment.. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 409 Karma: 665 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0 Beaucoup sont morts pour moins que ça, il doit être cocu. mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2374 Karma: 1679 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 1 Le coup classique quoi ! La prochaine fois il sécurisera son chargement (d'ailleurs je pense que ça passe en faute grave qui vaut un licenciement non ? Du moins chez nous je pense) PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 560 Karma: 417 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0 ça a glissé chef asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 920 Karma: 385 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0

@mahad

Le coup classique quoi ! La prochaine fois il sécurisera son chargement (d'ailleurs je pense que ça passe en faute grave qui vaut un licenciement non ? Du moins chez nous je pense)



La protection des salariés n'est pas forcément la même partout. Citation :Ça dépend de la politique de la boite et des règlements en vigueur dans le pays et localement.La protection des salariés n'est pas forcément la même partout. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11190 Karma: 10910 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0

@asm63

Citation :

@mahad

Le coup classique quoi ! La prochaine fois il sécurisera son chargement (d'ailleurs je pense que ça passe en faute grave qui vaut un licenciement non ? Du moins chez nous je pense)

Ça dépend de la politique de la boite et des règlements en vigueur dans le pays et localement.



La protection des salariés n'est pas forcément la même partout.



En Chine, "protection" et "salariés" dans la même phrase, je crois que c'est interdit. Citation :En Chine, "protection" et "salariés" dans la même phrase, je crois que c'est interdit. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 592 Karma: 149 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0 bidoop Inattention sans doute il a vu le feu rouge au dernier moment et passer au rouge avec un camion de ce poids ca peut faire de sérieux dégats Inattention sans doute il a vu le feu rouge au dernier moment et passer au rouge avec un camion de ce poids ca peut faire de sérieux dégats Speedoo Je viens d'arriver Inscrit le: 22/6/2017 Envois: 34 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0 Ces explications sont pourtant claires sur les causes de l’accident.... y’ a pas débat... Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1316 Karma: 1087 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0 Comme quoi, parfois s'arrêter au rouge, c'est risqué ! yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 181 Karma: 104 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0 c'est comme les plaques de verglas ^^ Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 34 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0 "Légèrement blessé ?" Le chauffeur a eu une sacré bonne étoile qui a veillé sur lui, vu le choc. yhann Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 211 Karma: 73 Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... Re: Des plaques d'acier défoncent la cabine d'u... 0

@PurLio

Citation :

@asm63

Citation :

@mahad

Le coup classique quoi ! La prochaine fois il sécurisera son chargement (d'ailleurs je pense que ça passe en faute grave qui vaut un licenciement non ? Du moins chez nous je pense)

Ça dépend de la politique de la boite et des règlements en vigueur dans le pays et localement.



La protection des salariés n'est pas forcément la même partout.



En Chine, "protection" et "salariés" dans la même phrase, je crois que c'est interdit.



Je crois qu'il n'y a simplement pas de traduction en chinois de "protection des salariés". Citation :Je crois qu'il n'y a simplement pas de traduction en chinois de "protection des salariés". Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.