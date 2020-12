Vidéo : Une voiture de police protège des piétons traversant une route (Russie) Posté par LeFreund

Une voiture de police protège des piétons qui traversent une route à Tcherepovets, en Russie.



Vidéo (36s) : Une voiture de police protège des piétons





Auteur Conversation Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 178 Karma: 235 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 1 Ha enfin !!!

du positif !



du positif ! AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 334 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 1

En même temps, s'il fallait emprisonner tous ceux qui roulent sous stupéfiant et alcool...



Malheureusement, ce n'est pas un cliché :

On estime le nombre de toxicodépendants en Russie entre 2 et 6 millions, dont 20% d'écoliers (dès 9 ans) !

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01411230/document Seulement 5 jours de prison en Russie ?En même temps, s'il fallait emprisonner tous ceux qui roulent sous stupéfiant et alcool...Malheureusement, ce n'est pas un cliché :On estime le nombre de toxicodépendants en Russie entre 2 et 6 millions, dont 20% d'écoliers (dès 9 ans) ! Nazor95 Je suis accro Inscrit le: 17/2/2011 Envois: 895 Karma: 173 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 0 Conduite sous stupéfiants, 5 jours de prison seulement? eldran64 Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2014 Envois: 57 Karma: 86 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 0 Vu sur 9gag cet aprème mais ça fait plaisir de voir cette vidéo ici Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1364 Karma: 1394 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 3 Faut avoir les couilles de donner le coup de volant pour se prendre une voiture lancée du coté ou on est (coté conducteur)... bravo au policier parce qu'entre :

-voir la voiture arriver

-calculer qu'elle va mettre en danger les pietons

-donner le coup de volant

Ca fait pas mal de parametres qui rendent la chose admirable a mes yeux. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2783 Karma: 8820 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 1 Sans même parler de courage ou de bravoure, a quelle moment tu obtiens cette rapidité de jugement et de réflexe ? Impressionnant. Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 34 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 0 Sacré réflexe héroïque. yhann Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 211 Karma: 73 Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 0 Un acte d'héroïsme. Ils ont mis leur vie en danger pour protéger celle des autres. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1638 Karma: 1017 En ligne ! Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 0 @Nazor95



C'était de la bonne. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 920 Karma: 385 En ligne ! Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 0

@AymericCaron

Seulement 5 jours de prison en Russie ?



Malheureusement ils ne viennent pas sur ces articles. Seulement sur les faits divers relayés par fdesouche ou cnews concernant des faits divers se passant en France histoire de ressasser ad nauseam leurs convictions politiques. Citation :J'attends de voir tous les commentaires des gens qui viennent à chaque fois que la France est trop laxiste.Malheureusement ils ne viennent pas sur ces articles. Seulement sur les faits divers relayés par fdesouche ou cnews concernant des faits divers se passant en France histoire de ressasser ad nauseam leurs convictions politiques. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 920 Karma: 385 En ligne ! Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... Re: Une voiture de police protège des piétons traversant ... 0

@Nazor95

