Vidéo : Une rétrospective de l'année 2020 en musique et en images par Cee-Roo Posté par ArthurLando

L'artiste suisse Cee-Roo propose une belle retrospective en image et en musique de l'année 2020 dans le monde





Vidéo (3mn54s) : 2020 Remixed (Cee-Roo)





WalkerBip: Une belle année de m*rde !

docteurweb: Ce chef d'oeuvre de réalisation. Ca permet de mettre vraiment en lumière à quel point cette année à été complexe. En espérant que 2021 nous apporte de meilleures perspectives !

PseudoPris:

Y'a des évènements que je n'ai pas "reconnu" comme à 2 minutes 12 et 2 minutes 15.

Bien réalisé et bonne musique sur une année "riche". Comme quoi, inutile d'aller voir les films Américains à gros budget, la réalité vaut parfois la fiction. Y'a des évènements que je n'ai pas "reconnu" comme à 2 minutes 12 et 2 minutes 15.

Mais à la place de Cee-Roo, j'aurai attendu quelques jours avant de faire cette rétrospective... Rien ne nous dit pas qu'une merde nous tombe encore sur la gueule d'ici le 31.