Vidéo : Une femme chante avec sa narine Posté par Koreus

Une femme chante « I Don't Want to Set the World on Fire » avec sa narine



Vidéo (12s) : Chanter avec son nez





felixde: Epoustouflant! 
Ceriug: C'est con mais j'ai ri. 
MYRRZINN: Pas un poil qui sort ni une crotte de nez. Nickel. 
Taxidermiste: C'était marrant la 1ere fois.

C'est un peu moins marrant à la 4 873e fois. 
Vassili44: Si elle en fait un métier elle dira qu'elle bosse dans la narine. 
Vaice: Vivement qu'elle chante avec son cul ça m'intéresse.