Vidéo : Comment passer l'aspirateur avec un compresseur d'air

La technique d'un camionneur pour passer l'aspirateur avec un compresseur d'air.







Auteur Conversation Norbert Je masterise ! Inscrit le: 8/1/2016 Envois: 3558 Karma: 1729 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 1 Bonne idée, mais... l'effet venturi, vraiment ? Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1001 Karma: 1293 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 0 Une vraie tuerie ! Kokosticot Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2020 Envois: 27 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 0

Bonne idée, mais... l'effet venturi, vraiment ?

Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 435 Karma: 2812 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 0

Si, c'est l'effet Venturi. Citation :Si, c'est l'effet Venturi. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 559 Karma: 592 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 1 C'est l'effet Wahou! Norbert Je masterise ! Inscrit le: 8/1/2016 Envois: 3558 Karma: 1729 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 0 @Mopimoi

Nan l'effet venturi c'est quand il y a des ouragans ou des tornades ou des cyclones bref du vent qui tue des gens quoi. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1261 Karma: 2154 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 4 Au niveau aspiration l'effet Lacion c'est pas mal non plus. Norbert Je masterise ! Inscrit le: 8/1/2016 Envois: 3558 Karma: 1729 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 0

Au niveau aspiration l'effet Lacion c'est pas mal non plus.



roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1087 Karma: 3066 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 1 L'effet venturi c'est une différence de pression entre la conduite et un rétrécissement qui, mesurée permet d'avoir le débit.

Rien a voir ici, l'air en sortie du compresseur créé une dépression qui aspire l'air en entrée du tuyau.



NeinDanke Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 293 Karma: 146 Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 0 C'est l'effet Drine, mais c'est principalement la ligne blanche qui fait ça. Speedoo Je viens d'arriver Inscrit le: 22/6/2017 Envois: 35 En ligne ! Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... Re: Comment passer l'aspirateur avec un compresseur ... 0 C'est l'effet du logis....



Suivant.