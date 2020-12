Vidéo : La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde (Pologne) Posté par Skwatek

Le Père Noël se prend une gamelle en faisant du vélo géant à Białystok, en Pologne. Que les enfants soient rassurés, il n'a été que légèrement blessé.







Vidéo (1mn47s) : Chute du Père Noël sur un vélo géant





Sur le même sujet :

Vidéo : Pub DocMorris (Noël 2020) Vidéo : Jingle Bells par la police et les pompiers suédois Vidéo : Décoration originale d'une maison pour Noël Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 272 Karma: 783 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 12 Le câble semblait être une bonne idée... mais avec 1 mètre de moins.

17 commentaires Auteur Conversation Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6296 Karma: 2621 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 3 Oh Oh Oh puré ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3795 Karma: 9775 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 1 Médic, médic!!!!





Ah ben ça va, ils sont déjà là, à croire qu'ils attendaient tous la chute! BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 272 Karma: 783 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 12 Le câble semblait être une bonne idée... mais avec 1 mètre de moins. tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1276 Karma: 1030 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 1 Le père noël se prend une bûche.



C'est de saison ! Astart1 Je m'installe Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 110 Karma: 113 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0 "Légèrement blessé"... moi je veux bien, je l'espère même.

Mais en voyant les images je m'interroge un peu, ça paraît vraiment violent. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4023 Karma: 4442 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 1 Voilà une belle corde de sécurité made in 2020! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6580 Karma: 1969 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 1 heureusement amortie par sa corde de sécurité

Ah ouais très efficace la corde de sécurité... Citation :Ah ouais très efficace la corde de sécurité... _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3358 Karma: 4769 En ligne ! Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0 Quelle idée aussi pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 258 Karma: 280 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0 relou25 Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2020 Envois: 4 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 4 Petit papa noooëëlll..♫♫ quand tu te cassera la gueule du ciellll..♫♫ avec tes points de sutures par milliers..♫♫ n'oublie passsss de te faire hospitaliserrrr..♫♫ Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 326 Karma: 432 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0 Ah bah voilà la vidéo que j'attendais pour expliquer aux gamins qu'il ne passera pas cette année Guifox Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2015 Envois: 99 Karma: 191 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 2 Hauteur : 7m

Corde de sécurité : 6m95 gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 261 Karma: 546 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0

Par contre il a battu le record guiness juste avant de faire sa petite demo en père noel.



Ici son run précédent:

video Lu un article polonais, la chaine s'est bloquée....ne pouvant plus prendre de vitesse c'était fini.Par contre il a battu le record guiness juste avant de faire sa petite demo en père noel.Ici son run précédent: CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14833 Karma: 19026 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0



Vous navigateur est trop vieux "Corde de sécurité" Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 325 Karma: 353 Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0

@LeFreund

Médic, médic!!!!





Ah ben ça va, ils sont déjà là, à croire qu'ils attendaient tous la chute!



Tu ne crois pas si bien dire: le femme en blanc, qu'on entend pousser des cris à plusieurs reprises dit vers la fin de la vidéo "Zdwoncie po karetke". Ce qui veut dire "appelez une ambulance"



(d'ailleurs quelqu'un répond calmement: "Jest tutaj na miejscu", c.à.d "y'en a déjà une sur place") Citation :Tu ne crois pas si bien dire: le femme en blanc, qu'on entend pousser des cris à plusieurs reprises dit vers la fin de la vidéo "Zdwoncie po karetke". Ce qui veut dire "appelez une ambulance"(d'ailleurs quelqu'un répond calmement: "Jest tutaj na miejscu", c.à.d "y'en a déjà une sur place") Demetan Je suis accro Inscrit le: 29/3/2012 Envois: 1358 Karma: 149 En ligne ! Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... Re: La chute du Père Noël sur le plus grand vélo du monde... 0 Amortie, amortie... Faut vite le dire Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.