Vidéo : La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendue par les cheveux Posté par poussinlex

La violoniste Lindsey Stirling joue le morceau « Crystallize » en étant suspendue par les cheveux.



Vidéo (4mn5s) : Lindsey Stirling joue en étant suspendue par les cheveux





Sur le même sujet :

Vidéo : Violon avec des cordes en cheveux humains Vidéo : Jouer du violon avec des objets en équilibre Vidéo : Une violoniste débutante filme ses progrès pendant deux ans Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3799 Karma: 9787 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 5



Très belle performance, au passage je me permets de rappeler une règle importante :

24 commentaires Auteur Conversation maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 106 Karma: 497 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 Si si, ça l'est. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3799 Karma: 9787 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 5



Très belle performance, au passage je me permets de rappeler une règle importante : Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1869 Karma: 3027 En ligne ! Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 Tiré par les cheveux, moi j'dis Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5376 Karma: 5062 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Padma

Zut ! Trop tard...

Zut ! Trop tard... Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 36 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 J'adore cette artiste que je suis allé voir il y a quelques années, mais là, je trouve vraiment que c'est "Too Much" ... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14834 Karma: 19040 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1



En tout cas bravo pour la performance qui doit être physique et douloureuse quand même. J'aimerais beaucoup voir un making of et entendre le vrai son du violonEn tout cas bravo pour la performance qui doit être physique et douloureuse quand même. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2404 Karma: 5535 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 @Padma on le savait pour les bonnes blagues et la levrette , mais apparemment ça marche aussi pour le violon ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21255 Karma: 17523 En ligne ! Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Heuuu... Jiovani Je m'installe Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 120 Karma: 72 En ligne ! Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0

@Goth-Ame

J'adore cette artiste que je suis allé voir il y a quelques années, mais là, je trouve vraiment que c'est "Too Much" ...



Elle a épuisé sont concepte un peu aussi, meme si j'adore ces vidéos à travers le monde, c'est redondant quand meme Citation :Elle a épuisé sont concepte un peu aussi, meme si j'adore ces vidéos à travers le monde, c'est redondant quand meme Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 185 Karma: 391 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 Une prestation ébouriffante ! erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2555 Karma: 1807 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 @Jiovani



l'épuisement du concept, je l'ai ressenti dès sa première video de zelda... en plus je la trouvais tête à claques avec sa manière de regarder la caméra



et pourtant je salue l'artiste dans sa recherche de proposer des choses différentes

ça ne me parle pas mais franchement gros respect pour la performance





(par contre, ou c'est parfaitement exécuté, ou c'est parfaitement fake, aucune variation de son, on dirait vraiment un enregistrement studio, le son du violon) Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 52 Karma: 91 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Mais pourquoi se faire mal au cuir chevelu ? EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 202 Karma: 80 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Autrefois j'écoutais souvent ses musiques mais depuis j'ai arrêté. J'aurais été plus impréssionné si elle avait été suspendue par ses poils pubiens. Peu être dans une prochaine vidéo ? Glock21 Je suis accro Inscrit le: 28/6/2013 Envois: 508 Karma: 673 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Ca doit défoncer la nuque. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2555 Karma: 1807 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Glock21



effectivement, elle en a chié visiblement...



franchement respect effectivement, elle en a chié visiblement... https://www.youtube.com/watch?v=Aky-J-b9LcU franchement respect Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3040 Karma: 663 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 troublant

elle qui fait dans la douceur, se laisse aller dans la douleur.

Cette vidéo manque de sérénité.



Je comprends le désir de se renouveler. C'est une artiste et performeuse. Mais là j'adhére pas trop.

Quant à savoir si le son est raccord, forcément c'est impossible ne serait ce que par les ralentis. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2555 Karma: 1807 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Phanou6942 Citation : forcément c'est impossible ne serait ce que par les ralentis.

bah non



tu peux intégrer un ralenti et que le son soit raccord... (ils le font bien à miss france ^^ ) Citation :bah nontu peux intégrer un ralenti et que le son soit raccord... (ils le font bien à miss france ^^ ) MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1262 Karma: 2187 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Superbe artiste. C'est elle qui interprète aussi la musique de l'excellente série "The Umbrella Academy" avec le titre "Phantom of the opéra". Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 639 Karma: 1112 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 - Quand je serais grande, je veux être danceuse-violoniste !

- Non, mais, faut choisir, tu veux être danceuse ou violoniste ?

- NAAAAAAN, je veux être danceuse-violoniste !!



Moralité : brisez les rêves de vos enfants très tôt, sinon, ils seraient capables de les réaliser Jeanoulou Je m'installe Inscrit le: 24/10/2013 Envois: 104 Karma: 206 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 Mouais... J'aimais beaucoup l'artiste il y a quelques années, j'étais même allée la voir en concert (et là, le son était authentique). Ici, je trouve pas vraiment grand chose de "beau" dans cette performance, le violon est d'une horreur absolu (y a rien de pire que les violons électriques), et c'est même pas le son d'origine (à force d'avoir observée des joueurs de violons, je comprends beaucoup mieux les mouvements exécutés, ici y a pas mal de moment où le son ne correspond pas au mouvement).

Même si j'admire le travail qui a dû être mis là-dedans, je ne trouve pas cette performance intéressante en soi-même. Peut-être qu'elle aurait dû faire ça le jour où elle était passé à "America's got talent"... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6581 Karma: 1971 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 La prochaine fois elle corsera le numéro on lui jettera des pierres en même temps.. Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 173 Karma: 207 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 Je veux voir l'état de ses cheveux à la fin du concert! shmoldu Je viens d'arriver Inscrit le: 27/10/2020 Envois: 2 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 0 C'est un peu tiré par les cheveux, ou plus exactement "capillotracté" UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 175 Karma: 313 Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... Re: La violoniste Lindsey Stirling joue en étant suspendu... 1 Un billet sur le fait que la piste audio est faite en studio et que le son qui sort de son violon pendant cette prestation ressemble, à quelques croches près, au son de mes fesses dans les WC. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.