Vidéo : Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphanteau (Thaïlande) Posté par Skwatek

Un secouriste thaïlandais sauve un éléphanteau, percuté par une moto, avec un massage cardiaque dans la province orientale de Chanthaburi.



Vidéo (1mn6s) : Massage cardiaque à un éléphanteau





ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 56 Karma: 157 Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... 4 Y'a plus qu'à attendre 10 ans pour avoir la vidéo de l'éléphant adulte qui reconnait son sauveur Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3752 Karma: 15460 Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... 1 Pendant que d'autres se retrouvent à la décheterie... Ça, c'est mieux ! TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 149 Karma: 119 Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... 3

@ahahah

Y'a plus qu'à attendre 10 ans pour avoir la vidéo de l'éléphant adulte qui reconnait son sauveur

Ou celle où il se fait maltraiter afin de faire plaisir aux touristes. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 240 Karma: 345 Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... 0 Pauvre éléphant, je ne regarde pas, le coup du chat m'a suffit pour la journée, merci. Mais quelle tristesse que ces bêtes doivent rencontrer des routes , des bagnoles et des motards dans leur environnement de vie... Nous prenons trop de place... Rastabeuher Je m'installe Inscrit le: 7/12/2012 Envois: 246 Karma: 221 Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... 0 J'ai jamais autant vu les pixels sur une vidéo en 1080p. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6301 Karma: 2622 Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... 0 A coter des chats dans les sac ça c'est beau . boulouch Je m'installe Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 152 Karma: 193 Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... Re: Un secouriste fait un massage cardiaque à un éléphant... 0

@Barbatos

Pendant que d'autres se retrouvent à la décheterie... Ça, c'est mieux !

Ben oui, faut pas être con, tu vois bien qu'il est trop gros pour rentrer dans un sac plastique Carrefour...