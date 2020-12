Vidéo : Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vidéoconférence Posté par LeFreund

James Coker a une astuce pour boire de l'alcool pendant une vidéoconférence.



Vidéo (29s) : Astuce pour boire de l'alcool en vidéoconférence





Vidéo : Des élèves font une surprise à leur prof sur Zoom Vidéo : Un journaliste s'introduit dans une vidéoconférence de l'Union européenne Vidéo : Une femme aux toilettes pendant une vidéoconférence Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3816 Karma: 9833 Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 3 Pensez à prendre du scotch transparent, sinon ça marche pas bien. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4331 Karma: 6620 En ligne ! Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 0 Faut vraiment avoir un probleme d alcool pour vouloir boire a tout prix. Mais au fait...on peux fumer pendant les visios ou c est mal vu? Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12763 Karma: 4512 Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 1 Perso, j'aime bien les gens qui ont un masque en visioconférence… Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 137 Karma: 218 Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 1 ok ok mais pourquoi a-t-il du vernis ? Aethnight Je masterise ! Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 3754 Karma: 497 Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 0 @Variel ils sont peut-être dans l'entreprise ? Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 365 Karma: 335 En ligne ! Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 1

Cependant je ne comprend toujours pas comment cela peut faire rire... ca c'est un mystère



Souvent je remarque d'ailleurs, que ce sont les mouton qui rie a ce genre d'humour ( sans provocation, aucune)



J'ai compris l'humour (absurde)Cependant je ne comprend toujours pas comment cela peut faire rire... ca c'est un mystèreSouvent je remarque d'ailleurs, que ce sont les mouton qui rie a ce genre d'humour ( sans provocation, aucune) Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12763 Karma: 4512 Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 0 @Aethnight Ceux qui sont visiblement chez eux ? Non, je ne crois pas. pipota Je m'installe Inscrit le: 20/8/2013 Envois: 121 Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 3

@Menelage

J'ai compris l'humour (absurde)

Cependant je ne comprend toujours pas comment cela peut faire rire... ca c'est un mystère



souvent je remarque que ce sont les mouton qui rie a ce genre d'humour ( sans provocation, aucune)









Je comprends bien ce genre de pensées (simplistes)



Cependant je ne comprend toujours pas ce besoin de les partager... ca c'est un mystère



souvent je remarque que ce sont les benêt qui partage ce genre de réflexion (sans provocation, aucune)





Citation :Je comprends bien ce genre de pensées (simplistes)Cependant je ne comprend toujours pas ce besoin de les partager... ca c'est un mystèresouvent je remarque que ce sont les benêt qui partage ce genre de réflexion (sans provocation, aucune) pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6582 Karma: 1972 En ligne ! Re: Une astuce pour boire de l'alcool pendant une vi... 0

@pipota

Citation :

@Menelage

J'ai compris l'humour (absurde)

Cependant je ne comprend toujours pas comment cela peut faire rire... ca c'est un mystère



souvent je remarque que ce sont les mouton qui rie a ce genre d'humour ( sans provocation, aucune)









Je comprends bien ce genre de pensées (simplistes)



Cependant je ne comprend toujours pas ce besoin de les partager... ca c'est un mystère



souvent je remarque que ce sont les benêt qui partage ce genre de réflexion (sans provocation, aucune)







Je comprends bien hélas ce genre de réactions (insultantes)



Cependant j'ai du mal à comprendre que l'on puisse y consacrer un minimum de son temps... ça c'est un mystère



