Vidéo : Déneiger son allée avec un lance-flammes Posté par Kilroy1

Un homme déneige l'allée de son garage avec un lance-flammes.



Vidéo (14s) : Déneiger au lance-flammes





Auteur Conversation Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12786 Karma: 4521 Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 2 On lui a dit que la neige fondue re-gelait dès qu'elle en avait l'occasion — l'hiver par exemple ? Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 369 Karma: 307 Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 0 Wait a minutes



Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3770 Karma: 15510 Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 0 Un lance flammes, pour tuer une araignée au plafond, OK. Pour déneiger son allée c'est un peu abusé quand même. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1891 Karma: 3489 Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 3 Il met autant, si ce n'est plus de temps, qu'avec une pelle... Linoleum Je m'installe Inscrit le: 13/5/2015 Envois: 239 Karma: 135 Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 0 Tiens, mais c'est Mr Connard ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2409 Karma: 5542 En ligne ! Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 0 a l'automne avec les feuilles mortes , il fait pareil ???!!! ... Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 514 Karma: 1792 En ligne ! Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 0



MURICA POWAAAAAAA! psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 386 Karma: 769 En ligne ! Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 0 @kpouer oui,mais c'est plus ludique . pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 281 Karma: 294 En ligne ! Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes Re: Déneiger son allée avec un lance-flammes 0 sympa les résidus de gasoline dans l'écoulement de la neige ruisselante, une tête d'affiche celui là