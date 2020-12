Vidéo : Une spectaculaire course-poursuite entre la police et une voiture volée (Afrique du Sud) Posté par LeFreund

Une spectaculaire course-poursuite entre des véhicules de police, dont un hélicoptère, et une voiture volée dans la province du Gauteng, en Afrique du Sud.



Vidéo (3mn27s) : Course-poursuite entre la police et une voiture volée





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3840 Karma: 9902 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 1 Titre alternatif : "Quand tu as toutes les étoiles dans GTA" Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1408 Karma: 1733 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 2 Le mec a fais quoi pour qu'ils tirent carrément sur la bagnole ? Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 700 Karma: 845 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0 @LeFreund C'est trois étoiles l'hélico il me semble. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3840 Karma: 9902 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 1 Cephalon_Meri il a volé une voiture. Voler, c'est mal, m'voyez?



@Mandryk ah ok, ça fait des années que je n'ai plus joué à GTA il a volé une voiture. Voler, c'est mal, m'voyez?ah ok, ça fait des années que je n'ai plus joué à GTA Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 15 Karma: 57 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0 Rudement efficace les 3 étoiles dans le nouveau GTA VI ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2634 Karma: 4504 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0

@Cephalon_Meri

Le mec a fais quoi pour qu'ils tirent carrément sur la bagnole ?



Afrique du Sud, pays du tiers monde qui se veut moderne, dans lequel on te tire dessus même si y a d'autres véhicules dans l'axe en s'en branlant total des dommages collatéraux. Citation :Afrique du Sud, pays du tiers monde qui se veut moderne, dans lequel on te tire dessus même si y a d'autres véhicules dans l'axe en s'en branlant total des dommages collatéraux. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6586 Karma: 1962 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0 Il nous faudrait ces mecs là dans nos banlieues.. malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 46 Karma: 65 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0 On dirait que le gars a été touché, sa chemise a l'air ensanglantée côté droit quand il se couche. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4335 Karma: 6627 Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0 Je me demande bien qui des australiens ou qui des sud-africains a la plus crosse paire de baloches! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 280 Karma: 161 En ligne ! Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0 Risquer de ce prendre une balle pour un vieux Pickup...on a pas le même notion des valeurs en RSA:-o NPNLA Je suis accro Inscrit le: 16/6/2005 Envois: 1208 Karma: 1227 En ligne ! Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... Re: Une spectaculaire course-poursuite entre la police et... 0 il manque le "Busted" à la fin



