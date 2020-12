Vidéo : Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont eu une PlayStation 5 à Noël Posté par Koreus

En déballant leurs cadeaux de Noël, des enfants découvrent une boite de PlayStation 5. Les deux frères sont super contents, mais leur joie ne va pas durer longtemps...



Vidéo (1mn36s) : PS5 Prank





Vidéo : Maman offre une Xbox 360 à son fils Vidéo : Trop excité par sa PS4 à Noël, il se fait attaquer par son chat

Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 268 Karma: 124 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 5 Vu comment ils maltraitent le carton depuis le début, c'est ptetre pas plus mal qu'il eut été vide.

ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 322 Karma: 295 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 Guide pour perdre la confiance de ses enfants en une étape. Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 942 Karma: 1312 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 , c'est des fous furieux ! wha comment ils défoncent l'emballage les zozos ! dire que je met bien une heure pour faire soigneusement un unboxing pour ensuite ranger la boîte dans mon placard à boîtes, c'est des fous furieux ! liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 332 Karma: 901 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 Vu comment ils maltraitent le carton depuis le début, c'est ptetre pas plus mal qu'il eut été vide.

On est lundi, c'est beaucoup trop tôt pour employer des subjonctifs.



NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 83 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 Le gosse vide quand même le carton jusqu'au bout au cas ou la PS5 serait pas au fond. dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 814 Karma: 1155 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 2 L'un des deux enfants a des Airpods greffées aux oreilles... Nous ne vivons pas dans le même monde. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1090 Karma: 464 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 C'est drôle parce que ça n'a jamais été fait (avec la PS5).. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2229 Karma: 2657 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 Il faut être vraiment complètement malade pour prendre du plaisir à transformer en immense déception la joie de ses enfants.

Ou alors il faut les détester.

Ou alors il faut les détester.

Sans parler des dommages psychologiques...bref. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1273 Karma: 2204 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 Il y a assez de farces pour tous les goûts. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 276 Karma: 277 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0

@Ezekiel

Vu comment ils maltraitent le carton depuis le début, c’est ptetre pas plus mal qu’il eut été vide.



Toi t'as jamais vu les colis à la poste...



Toi t'as jamais vu les colis à la poste...

Vidéo pitoyable. ça mérite pas un article.

Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4336 Karma: 6626 En ligne ! Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0 Personne se dit que la console est branché ? mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2388 Karma: 1681 Re: Des parents font croire à leurs fils qu'ils ont ... 0

@dubstyle

L'un des deux enfants a des Airpods greffées aux oreilles... Nous ne vivons pas dans le même monde.



Je le suis fait la même réflexion