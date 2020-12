Vidéo : Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur un chemin (Belgique) Posté par vince1612

Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur un chemin à Jalhay, en Belgique.



Vidéo () : Un cycliste donne un coup de genou à une fillette





Sur le même sujet :

Vidéo : Motard vs Cycliste (Road Rage) Vidéo : Un cheval donne un coup de sabot à un enfant Vidéo : Un enfant intervient dans un road rage (Bois-Colombes) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1892 Karma: 3496 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 10



Et voir si la petite allait bien.



Là ! Il a plus accélérer en mode "bien fait pour sa gueule".



Après, 1 ans de prison pour ça... Faut peut être pas déconner.



Un "bourre pif" de la part du Padre suffira. Sérieusement, si il avait réellement perdu l'équilibre, il se serait arrêté pour dire pardon.Et voir si la petite allait bien.Là ! Il a plus accélérer en mode "bien fait pour sa gueule".Après, 1 ans de prison pour ça... Faut peut être pas déconner.Un "bourre pif" de la part du Padre suffira. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1097 Karma: 3098 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 5 Pour garder l'équilibre c'est du pipeau, mais bon appel a témoin, police, procureur, coups et blessures... c'est pas too much ?

Des cons y'en a partout, ils font aussi du vélo vous savez ^^

29 commentaires Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4337 Karma: 6626 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 C est pas a Jalhay mais a "j'a ai mal tu sais" roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1097 Karma: 3098 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 5 Pour garder l'équilibre c'est du pipeau, mais bon appel a témoin, police, procureur, coups et blessures... c'est pas too much ?

Des cons y'en a partout, ils font aussi du vélo vous savez ^^ Gddrig Je viens d'arriver Inscrit le: 16/2/2015 Envois: 5 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 1 j'ai regardé la scène plusieurs fois pour essayé de comprendre, pour moi c'est purement volontaire car on vois bien son "coups d"oeil" là il veux frapper et pour moi il n'y pas perte de contrôle, juste de la connerie car sans le faire exprès la famille prenait tout la place sur le chemin. ( oui, moi aussi ça me gonfle quand 2 personnes discute sur un trottoir et évidement pile a l'endroit le plus étroit ... ) MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 280 Karma: 1226 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Mais quel c*****d, il ralenti même pas !! Dommage que le père n'ait probablement pas réussi à le faire tomber. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1394 Karma: 1245 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 1 Quel bâtard Hightonian Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 92 Karma: 165 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Un an de prison pour avoir déséquilibré une gamine peut-être involontairement??? MDR kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1892 Karma: 3496 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 10



Et voir si la petite allait bien.



Là ! Il a plus accélérer en mode "bien fait pour sa gueule".



Après, 1 ans de prison pour ça... Faut peut être pas déconner.



Un "bourre pif" de la part du Padre suffira. Sérieusement, si il avait réellement perdu l'équilibre, il se serait arrêté pour dire pardon.Et voir si la petite allait bien.Là ! Il a plus accélérer en mode "bien fait pour sa gueule".Après, 1 ans de prison pour ça... Faut peut être pas déconner.Un "bourre pif" de la part du Padre suffira. mmmhquellesoupe Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 292 Karma: 123 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 un gros con. tant mieux si les poursuites sont disproportionnés. Effectivement si tu remets dans le contexte, c'est un coup volontaire sur un mineur.

S'il avait vraiment perdu l'équillibre, il se serait excusé et voir la petite nitramer Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2015 Envois: 32 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 C'est clairement intentionnel. Aucune raison de sortir le genou comme cela pour garder son équilibre. Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 781 Karma: 374 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 "pour garder l'équilibre" haha c'te vieux lâche ! de toute façon c'est bien connu que le cyclisme est un sport de lâches.. Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 781 Karma: 374 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 .. tout comme le 100m haies SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 350 Karma: 674 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Le coup qu'il a mit peut facilement déboité l'épaule de la petite, en plus de ca il ne s'arrête même pas pour s'excuser... Il faisait quoi? le tour de France?? Et il ose sortir une excuse bidon... Je sais pas si ca mérite la prison mais j'espère qu'il va bien morfler au tribunal. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1288 Karma: 3201 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0

Leçon de karaté nitramer Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2015 Envois: 32 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_fagnes-le-cycliste-qui-a-fait-tomber-une-fillette-cite-a-comparaitre-devant-le-tribunal?id=10662376 gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3060 Karma: 2541 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Si le procureur du roi a retenu "coups et blessures volontaires sur une mineure", il va lui falloir un bon avocat pour pas morfler. Surtout que la gamine a bel et bien été hospitalisée avec des douleurs au dos/colonne persistentes. Mais effectivement ses 61 ans lui épargneront peut-être la prison ferme. julnobody Je m'installe Inscrit le: 24/5/2017 Envois: 352 Karma: 578 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 @nitramer Euh si c'est exactement le réflexe quand tu manque de te casser la gueule en vélo sur la droite pour tenter de garder l'équilibre sur un sol glissant.... (ou par exemple check les vidéos du tdf des coureurs arrivant sur des chutes massives pour les éviter si tu n'as jamais eu l'expérience personnellement et tu verras, en général tu déchausses même du coup en vélo de route). Après le fait qu'il ne s'arrête pas suite au père qui gueule c'est une autre histoire. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3720 Karma: 1359 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0

@SoreN

Le coup qu'il a mit peut facilement déboité l'épaule de la petite



Au moins, même lui faire sauter la tête comme un bouchon de champagne.







Citation :

@gazeleau

Surtout que la gamine a bel et bien été hospitalisée avec des douleurs au dos/colonne persistentes.



Au moins, une vertèbre a dû lui ressortir par devant. :o)





Sérieusement les gens, il faudrait relativiser. Pour moi c'est INvolontaire, c'est un geste qu'on fait souvent en vélo pour l'équilibre et il baisse les yeux alors que son genoux touche déjà. (PS: comme a dit mon VDD en même temps)



Du coup, il aurait dû s'arrêter mais de là à le faire rechercher par la police, que le tribunal retienne "coups et blessures volontaires sur une mineure", c'est n'importe quoi. (C'est un seul coup et aucune blessure déjà.) C'est un pichenette, il aurait mieux fait de ne pas se dénoncer finalement.



Pendant ce temps des gugus volent 10 parkas à 1200€ et des chats empêchent des gens de dormir sans risquer 1 an de prison. Citation :Au moins, même lui faire sauter la tête comme un bouchon de champagne.Citation :Au moins, une vertèbre a dû lui ressortir par devant. :o)Sérieusement les gens, il faudrait relativiser. Pour moi c'est INvolontaire, c'est un geste qu'on fait souvent en vélo pour l'équilibre et il baisse les yeux alors que son genoux touche déjà. (PS: comme a dit mon VDD en même temps)Du coup, il aurait dû s'arrêter mais de là à le faire rechercher par la police, que le tribunal retienne "coups et blessures volontaires sur une mineure", c'est n'importe quoi. (C'est un seul coup et aucune blessure déjà.) C'est un pichenette, il aurait mieux fait de ne pas se dénoncer finalement.Pendant ce temps des gugus volent 10 parkas à 1200€ et des chats empêchent des gens de dormir sans risquer 1 an de prison. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3060 Karma: 2541 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 @-MaDJiK- Pour faire avaler le 'INvolontaire' au tribunal, le fait de ne pas s'être arrêté sur le moment pour s'inquiéter de la santé de la gamine va pas l'aider.



Il a forcé le passage, mettant en danger la gamine: le code de la route est le même qu'en France ; le piéton est considéré comme vulnérable face à un vélo. Il était tenu de s'arrêter puisqu'il n'y avait pas la place de passer. Donc 100% des torts. Que le terme volontaire soit retenu ou non n'empêchera pas au vieux de casquer amende et dommages.



Edit: @SicTransit éviscération ? ha tiens. Pourquoi pas. SicTransit Je m'installe Inscrit le: 10/10/2012 Envois: 268 Karma: 237 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Je trouve que la réaction du cameraman annonce assez bien la suite des événements qui vont s'abattre sur ce cycliste impudent (à savoir procès, éviscération en place publique, prison à vie, déchéance de la nationalité belche)…

Plus sérieusement : pour moi, c'est la faute à Yves Van Laethem. On voit sa gueule tous les jours dans les journaux et à la télé belges pour donner des infos déprimantes concernant le Covid… Du coup, ce cyclo en a certainement eu marre et a dû se dire que prendre un peu l'air lui ferait du bien… et puis paf ! le chien… guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 272 Karma: 358 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 ceux qui sont choqués des risques de prison, il s'agit des peines maximales encourues si le parquet reconnait qu'il a shooté la gamine volontairement, son attitude n'aidant pas à prouver le contraire dans les faits à moins que la gamine ai des séquelles graves suite à son geste il y a peu de chance qu'il finisse au trou, mais plutôt avec du sursis SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 350 Karma: 674 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0

@-MaDJiK-

Citation :

@SoreN

Le coup qu'il a mit peut facilement déboité l'épaule de la petite

Au moins, même lui faire sauter la tête comme un bouchon de champagne.



Tu ironise mais sache que ma fille a eu l'épaule déboité parce qu'un autre gamin l'a bousculer en jouant dans la cours de récré, alors imagine un homme d'un certain poids a une certaine vitesse sur un vélo peut avoir comme répercutions, un gamin a cet âge c'est fragile... Citation :Tu ironise mais sache que ma fille a eu l'épaule déboité parce qu'un autre gamin l'a bousculer en jouant dans la cours de récré, alors imagine un homme d'un certain poids a une certaine vitesse sur un vélo peut avoir comme répercutions, un gamin a cet âge c'est fragile... Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 78 Karma: 268 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Je ne pense pas que j'irai jusqu'au procès, mais par contre, avec moi il y aurait eu une deuxième vidéo intitulée : " un cycliste tombe après un coup de poing dans la gueule " Gratn Je suis accro Inscrit le: 4/4/2012 Envois: 1092 Karma: 145 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 2 D'un côté:

Oui, c'est un gros con. On peut légitimement se demander si ce n'est pas volontaire, et dans tous les cas le minimum aurait été de s'arrêter.



De l'autre:

Il faut arrêter deux minutes de se foutre de la gueule du monde en prétendant que ce soit plus grave que ça ne l'est objectivement.

On est pas aux États-Unis. malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 47 Karma: 72 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0



(Jalhay... à 5 bornes de chez moi... ) C'est clairement la faute du motard...(Jalhay... à 5 bornes de chez moi... Patateuh Je viens d'arriver Inscrit le: 29/1/2018 Envois: 8 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Après avoir regardé la vidéo image par image, ouais ça semble bien volontaire.

Il lance même un petit regard sur la fillette en écartant bien la jambe. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5387 Karma: 5084 Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 @roondar

Il y en a même qui équipent leur vélo d'un moteur mais je ne sais pas comment les appeler. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6317 Karma: 2628 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 Clairement la faute du cycliste, quel con. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2486 Karma: 1203 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0 "L'homme risque entre 1 mois et 1 an de prison, en plus d'une amende, pour coups et blessures volontaires sur une mineure."



HAHAHAHHAH Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 948 Karma: 577 En ligne ! Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... Re: Un cycliste donne un coup de genou à une fillette sur... 0

@-MaDJiK-

Citation :

@SoreN

Le coup qu'il a mit peut facilement déboité l'épaule de la petite



Au moins, même lui faire sauter la tête comme un bouchon de champagne.







Citation :

@gazeleau

Surtout que la gamine a bel et bien été hospitalisée avec des douleurs au dos/colonne persistentes.



Au moins, une vertèbre a dû lui ressortir par devant. :o)





Sérieusement les gens, il faudrait relativiser. Pour moi c'est INvolontaire, c'est un geste qu'on fait souvent en vélo pour l'équilibre et il baisse les yeux alors que son genoux touche déjà. (PS: comme a dit mon VDD en même temps)



Du coup, il aurait dû s'arrêter mais de là à le faire rechercher par la police, que le tribunal retienne "coups et blessures volontaires sur une mineure", c'est n'importe quoi. (C'est un seul coup et aucune blessure déjà.) C'est un pichenette, il aurait mieux fait de ne pas se dénoncer finalement.



Pendant ce temps des gugus volent 10 parkas à 1200€ et des chats empêchent des gens de dormir sans risquer 1 an de prison.

1. C'est ton avis le fait que cela soit involontaire. Dans les faits, il ne s'est pas arrêté, mais s'est rendu de lui même à la police. Que le tribunal retienne que cela soit volontaire ne veut pas dire qu'il sera jugé coupable.

2. Il y a blessure apparemment, donc c'est bien "coup(s) et blessure(s) volontaire(s) sur une mineure". Ce n'est pas n'importe quoi, c'est la loi. On parle d'un enfant de 5 ans, les conséquences auraient pu être dramatique vu le coup. Les vertèbres auraient pu être touchée. Alors, oui, du point de vue du cycliste, cela peut paraître anodin, mais cela ne l'est pas. Et si tu persistes à considérer cela comme anodin alors qu'on voit clairement comment le corps de la fillette prendre le coup, c'est que tu as un sérieux problème... Même des choses anodines peuvent avoir des conséquences dramatiques. On juge les conséquences, pas l'acte anodin.

3. Aucun rapport avec les autres délits. L'un n'empêche pas l'autre. Citation :1. C'est ton avis le fait que cela soit involontaire. Dans les faits, il ne s'est pas arrêté, mais s'est rendu de lui même à la police. Que le tribunal retienne que cela soit volontaire ne veut pas dire qu'il sera jugé coupable.2. Il y a blessure apparemment, donc c'est bien "coup(s) et blessure(s) volontaire(s) sur une mineure". Ce n'est pas n'importe quoi, c'est la loi. On parle d'un enfant de 5 ans, les conséquences auraient pu être dramatique vu le coup. Les vertèbres auraient pu être touchée. Alors, oui, du point de vue du cycliste, cela peut paraître anodin, mais cela ne l'est pas. Et si tu persistes à considérer cela comme anodin alors qu'on voit clairement comment le corps de la fillette prendre le coup, c'est que tu as un sérieux problème... Même des choses anodines peuvent avoir des conséquences dramatiques. On juge les conséquences, pas l'acte anodin.3. Aucun rapport avec les autres délits. L'un n'empêche pas l'autre. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.