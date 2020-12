Vidéo : Il se prend en photo tous les jours de l'année 2020 Posté par LeFreund

Un homme se prend en photo tous les jours pendant l'année 2020.



Vidéo (15s) : Il se prend en photo tous les jours en 2020





Sur le même sujet :

Vidéo : Une photo par jour pendant un jour Vidéo : « Cette année-là » a capella édition 2020 Vidéo : Timelapse d'une grossesse Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3026 Karma: 3285 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 7 C'est bon, je commence à culpabiliser d'avoir trouvé ça drôle, merci les commentaires Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21257 Karma: 17527 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 6 En tout cas, toujours les mêmes pisse-froid sur Koreus, ça change pas, ça fait plaisir

13 commentaires Auteur Conversation varum Je viens d'arriver Inscrit le: 22/8/2012 Envois: 100 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 0 https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1610434

Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 77 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 1 ca prouve qu'il a l'air con Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9050 Karma: 259 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 0 J'ai beau chercher, il est où le fun ?

Lui aussi est mort en 2020 ? Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21257 Karma: 17527 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 6 En tout cas, toujours les mêmes pisse-froid sur Koreus, ça change pas, ça fait plaisir corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1289 Karma: 3202 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 0 Hein ? Je ne comprends pas. Pourquoi il fait des grimaces ?

On voit clairement que c'est une vidéo, pas un ensemble de photos.



D'ailleurs on est le 29 décembre, il est impossible qu'il ait pris une photo le 30 et le 31 décembre. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 704 Karma: 852 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 1

@Geo-graphic

En tout cas, toujours les mêmes pisse-froid sur Koreus, ça change pas, ça fait plaisir



Et toujours les mêmes qui dès lors que des gens n'aiment pas, traitent ceux-ci de pissent-froid Citation :Et toujours les mêmes qui dès lors que des gens n'aiment pas, traitent ceux-ci de pissent-froid MarineLePen Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 641 Karma: 983 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 1

@corent2

Hein ? Je ne comprends pas. Pourquoi il fait des grimaces ?

On voit clairement que c'est une vidéo, pas un ensemble de photos.



D'ailleurs on est le 29 décembre, il est impossible qu'il ait pris une photo le 30 et le 31 décembre.



C'est là toute la blague, il imite en une vidéo les timelapses du même genre. J'ai trouvé ça bon personnellement, c'est bien fait et j'ai souri. Citation :C'est là toute la blague, il imite en une vidéo les timelapses du même genre.J'ai trouvé ça bon personnellement, c'est bien fait et j'ai souri. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3026 Karma: 3285 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 7 C'est bon, je commence à culpabiliser d'avoir trouvé ça drôle, merci les commentaires win0z Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2009 Envois: 6 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 0 @Minimarket J'ai vécu la même chose que toi... Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12794 Karma: 4531 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 0 Au moins, on se rend compte qu'il ne change pas souvent de linge. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 325 Karma: 113 Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 0

@Chtinorf

ca prouve qu'il a l'air con

le genre de commentaire qui n'a de succés qu'en France lol

Faut avoir l'air intelligent, c'est l'air qui compte !

Merci ! Jsui trop con mais heureusement j'en ai pas l'air. Ouf, c'etait moins une ! Citation :le genre de commentaire qui n'a de succés qu'en France lolFaut avoir l'air intelligent, c'est l'air qui compte !Merci ! Jsui trop con mais heureusement j'en ai pas l'air. Ouf, c'etait moins une ! Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 21 En ligne ! Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 1 Ahah!! C’est bien trouvé je trouve ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3848 Karma: 9942 En ligne ! Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... Re: Il se prend en photo tous les jours de l'année 2... 0 Si vous observez bien, vous verrez qu'il s'agit en fait d'une vidéo, et non d'une suite de photos! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.