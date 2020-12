Vidéo : Des robots Boston Dynamics dansent sur la chanson « Do You Love Me » Posté par Skwatek

Des robots Boston Dynamics dansent sur la chanson « Do You Love Me » du groupe The Contours.





Vidéo (2mn55s) : Do You Love Me (Boston Dynamics)





Ils ont grave évolué en une dizaine d'année !

BigDog Reflexes







Tout le monde se moquait du Bigdog à leur première vidéo.

Et bah... lol.

@camaronalex

Ils ont grave évolué en une dizaine d'année !



Tout le monde se moquait du Bigdog à leur première vidéo.

la girafe est flippante

Quand le quatrième robot est arrivé j'ai direct pensé à xD

A t-on besoin de les programmer pour faire la danse du robot ?



Quand le quatrième robot est arrivé j'ai direct pensé à xD KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 96 Karma: 838 Re: Des robots Boston Dynamics dansent sur la chanson « D... Re: Des robots Boston Dynamics dansent sur la chanson « D... 0 A t-on besoin de les programmer pour faire la danse du robot ? Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3027 Karma: 3317 En ligne ! Re: Des robots Boston Dynamics dansent sur la chanson « D... Re: Des robots Boston Dynamics dansent sur la chanson « D... 0 Woooooouah ce chemin parcouru !



Ça va mal finir...

Et dans 30ans ...

(bon, je rigole, mais c'est franchement impressionnant)





Woooooouah ce chemin parcouru !