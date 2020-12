Vidéo : Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine rue (Brésil) Posté par Skwatek

Au cours d'une dispute, un policier pointe son pistolet sur un collègue dans une rue de São Paulo, au Brésil.







Vidéo (37s) : Un policier pointe son arme sur un collègue





Auteur Conversation Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 910 Karma: 454 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0 La politesse brésilienne je suppose. faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 164 Karma: 358 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

@Younakalibo_45

La politesse brésilienne je suppose.

Effectivement, je viens de vérifier "une rue de São Paulo, au Brésil".

Les deux hommes se disputaient pour une relève effectuée avec 5 minutes de retard.

Allez hop chanson : Siii tu vààà à São Paulo...noublie pas d'régler ta Casio . WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2786 Karma: 8842 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0 La frontière entre flic et voyou est fine parfois. Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1955 Karma: 1977 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 3 Les deux hommes se disputaient pour une relève effectuée avec 5 minutes de retard.

Allez hop chanson : Siii tu vààà à São Paulo...noublie pas d'régler ta Casio . poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2551 Karma: 604 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

Allez hop chanson : Siii tu vààà à São Paulo...noublie pas d'régler ta Casio . Citation :Allez hop chanson :Siii tu vààà à São Paulo...noublie pas d'régler ta Casio poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2551 Karma: 604 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

@WeWereOnABreak

La frontière entre flic et voyou est fine parfois.



Les flics sont des voyous, et pas qu'au Brésil... chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 691 Karma: 856 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 1 En même temps, il a mangé me dernier Donut ... Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 910 Karma: 454 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 2

@faconnable

Citation :

@Younakalibo_45

La politesse brésilienne je suppose.

Effectivement, je viens de vérifier "une rue de São Paulo, au Brésil".

C'est bien au brésil, plus précisément à São Paulo, dans une rue et c'est bien un policier.





C'est bien.

Non, c'est juste qu'il y en a un qui doit allez chercher sa fille a l'école et l'autre a 5 minutes de retard. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6593 Karma: 1956 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0 S'il fait ça avec un collègue je n'imagine même pas avec des civils... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2551 Karma: 604 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0



Non, c'est juste qu'il y en a un qui doit allez chercher sa fille a l'école et l'autre a 5 minutes de retard. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6593 Karma: 1956 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0 S'il fait ça avec un collègue je n'imagine même pas avec des civils... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2551 Karma: 604 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

@pac75

S'il fait ça avec un collègue je n'imagine même pas avec des civils...

Tu veux vraiment savoir ?

Tu veux vraiment savoir ? eiffel Je m'installe Inscrit le: 18/5/2016 Envois: 117 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 1

@poiuytreza525

Citation :

@WeWereOnABreak

La frontière entre flic et voyou est fine parfois.



Les flics sont des voyous, et pas qu'au Brésil...

voilà une généralisation bien malhonnête poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2551 Karma: 604 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

@eiffel

Citation :

@poiuytreza525

Citation :

@WeWereOnABreak

La frontière entre flic et voyou est fine parfois.



Les flics sont des voyous, et pas qu'au Brésil...

voilà une généralisation bien malhonnête

Comme toutes les généralisations... De là à parler de malhonnêteté... Pargne44 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 1 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0 @faconnable

Il faut apprendre a lire MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1280 Karma: 2210 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

Il faut apprendre a lire MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1280 Karma: 2210 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

@Koreame

Citation : Les deux hommes se disputaient pour une relève effectuée avec 5 minutes de retard.

Allez hop chanson : Siii tu vààà à São Paulo...noublie pas d'régler ta Casio .

J'ai bien rigolé ! Heureusement je suis allé faire... euh, vider le canadair, serrer la main au père de mes enfants aux cabinets avant de te lire. C'était chaud. Très bon ! Merci ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1280 Karma: 2210 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 1

@poiuytreza525

Citation :

@eiffel

Citation :

@poiuytreza525

Citation :

@WeWereOnABreak

La frontière entre flic et voyou est fine parfois.



Les flics sont des voyous, et pas qu'au Brésil...

voilà une généralisation bien malhonnête

Comme toutes les généralisations... De là à parler de malhonnêteté...

La malhonnêteté des généralistes faut pas en faire une généralisation même si c'est malhonnête de le généraliser les généralisations malhonnêtes des gens qui génèrent ce genre de généralités malhonnête. Roronoa Chaleur ! Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 69 En ligne ! Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... Re: Un policier pointe son arme sur un collègue en pleine... 0

@MYRRZINN

Citation :

@poiuytreza525

Citation :

@eiffel

Citation :

@poiuytreza525

Citation :

@WeWereOnABreak

La frontière entre flic et voyou est fine parfois.



Les flics sont des voyous, et pas qu'au Brésil...

voilà une généralisation bien malhonnête

Comme toutes les généralisations... De là à parler de malhonnêteté...

La malhonnêteté des généralistes faut pas en faire une généralisation même si c'est malhonnête de le généraliser les généralisations malhonnêtes des gens qui génèrent ce genre de généralités malhonnête.

