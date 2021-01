Vidéo : Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans le jeu Red Dead Redemption II Posté par corent2

Un joueur de Red Dead Redemption 2 saute sur un train pour réaliser un braquage.

Mais ça ne va pas se passer comme prévu...



Vidéo (14s) : Un braquage de train raté dans RDR2





Vidéo : Tirer en l'air dans RDR2 Vidéo : Un chien se trahi #RDR2





Having a Bad Day (GTA V Online)

Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 181 Karma: 241 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0

Et dire qu'il y a malheureux qui ne streament pas ou n'enregistrent pas leurs sessions de jeu. Haha. Cette chance ! XD

Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2494 Karma: 1203 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0 L'un des jeux le plus beau et le plus incroyables que j'ai pu jouer. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 516 Karma: 441 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 1 ... Et comme en plus il n'a pas de masque, il chope la Covid. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1010 Karma: 310 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 3 Quant ça veut pas, ça veut pas.... MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 14 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0 Faut pas qu'il joue au loto, lui... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4344 Karma: 6629 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 4 "Si j'aurais su, j aurais pas venus" Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 154 Karma: 551 En ligne ! Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 6 C'est une spécialité chez Rockstar^^.

Having a Bad Day (GTA V Online)





Having a Bad Day (GTA V Online) avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1852 Karma: 1131 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0 Y a des jours comme ça,on ferait mieux de rester couché.. McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 366 Karma: 329 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0 bien fait pour lui, ca lui apprendra à vouloir attaquer un train !

il y avait certainement des gens bien dans ce train, peut être même des enfants, des gens qui travaillent dur pour gagner leur vie !

la mort n'est jamais souhaitable, mais la c'est un juste retour des choses, j’espère que cela servira de leçon à d'autres !



Et j’espère que le caméraman aussi s'est au moins fait attaquer par l'alligator, parce qu'il s'était rendu complice de cette tentative d'agression en venant pour filmer !

Je ne lui souhaite pas d’être mort, mais qu'il y réfléchisse à deux fois la prochaine fois qu'il décide de prendre part à un méfait !



non vraiment, vous m'avez cru ? :D KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 97 Karma: 839 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 1 gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 279 Karma: 279 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0

@Keiwen

L'un des jeux le plus beau et le plus incroyables que j'ai pu jouer.



Bof, c'est mou comme jeu.

Rien que le premier chapitre est un tutoriel d'une longueur infinie... Tu peux aller te faire un café et revenir, le jeu aura pas encore fini son monologue.

J'ai rien contre la partie narrative dans un jeu, mais faut pas basculer dans le film interactif. ça ne vaut absolument pas un Witcher 3, skyrim ou même un GTA (et pourtant je suis pas fan des GTA).

Et le gameplay remonte pas le niveau, personnage rigide, cheval rigide.

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1901 Karma: 3532 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0

@Jinroh

"Si j'aurais su, j aurais pas venus"

Hop hop hop ! Un peu trop de UpVote sur ce poste...

Tu commences mal l'année toi.

P.S : T'es mi un UP pour le confort.

@Jinroh

"Si j'aurais su, j aurais pas venus"



Hop hop hop ! Un peu trop de UpVote sur ce poste...



Tu commences mal l'année toi.







Reupireup Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2008 Envois: 29 Re: Un braquage de train ne se passe pas comme prévu dans... 0 tellement 2020