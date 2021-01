Vidéo : Installation d'un climatiseur sur un mur Posté par Koreus

Un homme monte sur une échelle pour installer un climatiseur sur un mur.



Vidéo (35s) : Climatiseur Fail





Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2790 Karma: 8847 Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 1 Mais non il film pas la meilleure partie. Remboursé. zir0faive Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 24 Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 3 Et le commentaire audio est parfait. En gros, le mec est en train de dire "regardez, mes hommes et moi on fait du travail de qualité. Bien sûr y'a des gens qui prennent moins cher mais ils bossent pas aussi bien que nous, on est des top professionnels" Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9582 Karma: 6686 Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 1 Sur le papier, ça passait. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4349 Karma: 6634 En ligne ! Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0 Ben je devais peindre mes chenaux moi même a 11 metres de hauteur....c'est décidé je fais faire...cette video a convaincu et tant pis pour le pognon. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4349 Karma: 6634 En ligne ! Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0

@Baba-Yaga

Sur le papier, ça passait.

That's what she said. VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 4 Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0 Moi j'aurai fixé l'échelle au climatiseur avant de le poser zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 854 Karma: 2730 Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0 Il se tenait pourtant bien à l'echelle.... vraiment, je ne vois pas à quel moment ça a merdé... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1292 Karma: 3218 Re: Installation d'un climatiseur sur un mur Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0 Mal filmé, on ne les voit pas mourir.

@Baba-Yaga

Sur le papier, ça passait.

